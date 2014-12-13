Заемщики валютной ипотеки вышли к Центробанку с плакатами

Заемщики валютной ипотеки вышли к скверу у ЦБ с плакатами

К скверу у Центрального банка вышли с плакатами заемщики валютной ипотеки. Из-за сложившейся экономической ситуации их выплаты по кредиту увеличились в два-три раза, а долги банкам на сегодняшний день на 30-40 процентов превышают стоимость квартир, приобретенных в иностранной валюте.

Заемщики валютной ипотеки утверждали, что банки грозятся отобрать у них квартиры. На улице могут оказаться многие семьи.

На вопрос о том, почему эти люди взяли кредиты в иностранной валюте, а не в российских рублях, ответ, по сути, один - низкая процентная ставка. О возможных финансовых рисках и их последствиях раньше, во время оформления ипотеки, никто не задумывался. Заемщиками двигало желание сэкономить.

Впрочем, во многих кредитных организациях подобным клиентам сегодня идут на встречу. Как говорят эксперты, выход есть всегда. Нужно идти в свой банк и договариваться.

"Мы готовы конвертировать подобые кредиты в рубли по упрощенной схеме кредитования. Конвертация осуществляется по текущему курсу, на действующих на момент рефинансирования условиях. Если срок валютного кредита небольшой, то, увеличив его при рефинансировании в рубли, можно существенно снизить платеж по кредиту", - рассказала телеканалу "Москва 24" эксперт пресс-службы банка Елена Белошистова.

Адвокаты предлагают также гасить кредит теми частями, которыми человек может себе позволить.

"Нужно пытаться договариваться, оставаться на связи с банком, писать заявления, сообщать о том, что вы готовы исполнить свои обязательства, но не имеете пока такой объективной возможности", - отметил адвокат Дмитрий Лесняк.

Около тридцати валютных заемщиков после окончания пикета смогли попасть на прием к специалистам Центрального банка. Людям пообещали донести их вопросы до руководства и посоветовали подключать к акциям как можно больше заложников валютной ипотеки из регионов, чтобы привлечь внимание законодателей.

Напомним, что официальный курс евро на выходные и понедельник вырос с 68,29 до 70,52 рубля. Американская валюта поднялась с 54,79 до 56,89 рубля, бивалютная корзина – с 60,8 до 63 рублей.

Впрочем, глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что с учетом ожидаемого повышения цен на нефть в 2015 году рубль должен существенно укрепиться. При этом она отметила, что даже при цене нефти в 60 долларов за баррель рубль имеет "потенциал укрепления".

Набиуллина добавила, что Банк России направит порядка 85 миллиардов долларов на валютные операции при реализации стрессового сценария в экономике.