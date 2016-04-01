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Квартира

01 апреля 2016, 18:07

Москвичи смогут оформить ипотеку прямо в офисе застройщика

ипотека Москомстройинвест квартира АИЖК строительство и реконструкция

Москвичи смогут оформить ипотеку в режиме "одного окна" – не обращаясь в банк, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста. Первую такую сделку Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) планирует провести в начале апреля в рамках пилотной программы "Агентская технология с застройщиками".

Программа экономит время покупателя жилья. Покупатель сможет прийти к застройщику-участнику пилотного проекта, выбрать понравившуюся квартиру и на месте принять решение об оформлении займа. Обращаться в банк не потребуется. Такая система экономит не только время, но и деньги – покупателю не придется переплачивать деньги за проведение банковских операций.

"Максимальная сумма займа для приобретения квартиры в столичной новостройке не должна превышать 8 миллионов рублей", – уточняет зампред Москомстройинвеста Екатерина Храмова.

Заинтересованность в участии в проекте высказали 15 компаний, входящих в Клуб инвесторов Москвы. С семью застройщиками подписаны агентские договоры, позволяющие им принимать заявки от граждан на получение ипотечных займов.

Планируется, что пилотная программа АИЖК "Агентская технология с застройщиками" будет действовать до 30 июня. Объем финансирования составляет 1 миллиард рублей. Если проект будет признан удачным, АИЖК планирует предложить данную технологию широкому кругу застройщиков.

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