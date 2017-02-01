Программу субсидирования ставок по ипотеке продлевать не будут

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Правительство не будет продлевать программу субсидирования ставок по ипотеке, сообщает "Интерфакс". Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на совещании у Владимира Путина.
Шувалов объяснил это тем, что сейчас коммерческие банки предлагают ипотечные ставки от 12 и ниже процентов. Такого размера ставок власти и добавилась в рамках антикризисного плана.
"По нашим обязательствам мы пока считаем, что в целом не потратим более 17 миллиардов рублей, а жилья было приобретено в новостройках около 25 миллионов квадратных метров", – добавил он.
Чиновник напомнил, что программа была частью антикризисного плана и предполагала субсидирование ставок по ипотеке для покупки россиянами квартир в новостройках.
В конце прошлого года Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) увеличило максимальную сумму по всей линейке ипотечных кредитов, за исключением "Ипотеки с господдержкой" и "Военной ипотеки". Теперь независимо от размера первоначального взноса в Москве, области и Санкт-Петербурге максимальная сумма ипотеки составляет 20 миллионов рублей, вместо 10 миллионов. Также порог подняли и в других регионах – с 7,1 до 10 миллионов рублей.