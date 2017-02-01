Программу субсидирования ставок по ипотеке продлевать не будут

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Правительство не будет продлевать программу субсидирования ставок по ипотеке, сообщает "Интерфакс". Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов на совещании у Владимира Путина.

Шувалов объяснил это тем, что сейчас коммерческие банки предлагают ипотечные ставки от 12 и ниже процентов. Такого размера ставок власти и добавилась в рамках антикризисного плана.

"По нашим обязательствам мы пока считаем, что в целом не потратим более 17 миллиардов рублей, а жилья было приобретено в новостройках около 25 миллионов квадратных метров", – добавил он.

Чиновник напомнил, что программа была частью антикризисного плана и предполагала субсидирование ставок по ипотеке для покупки россиянами квартир в новостройках.