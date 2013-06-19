35 тысяч рабочих мест создадут в Новой Москве до конца года

Фото: ИТАР-ТАСС

Реализация крупных инвестиционных проектов позволяет создавать рабочие места в Новой Москве. До конца года там планируется создать около 35-ти тысяч рабочих мест, заявил и.о. главы департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он также отметил, что реализация инвестпроектов позволит в этом году сдать более полумиллиона квадратных метров площадей логистического, торгового, офисного, административного и производственного назначения.

В первом полугодии в Новой Москве уже введен в эксплуатацию ряд таких объектов. Среди них: торгово-производственный и складской комплекс в поселке Шарапово, многофункциональный торговый, деловой и развлекательный центр в поселке Сосенское, 2-я очередь торгово-производственного и складского комплекса и пожарное депо в поселении Марушкинское, офисно-складской комплекс в деревне Гавриково и другие объекты.

По расчетам властей, сейчас в ТиНАО около 84 тысяч рабочих мест, что в виде налогов приносит в бюджет города около 11,9 миллиардов рублей. В этом году количество рабочих мест планируют довести до 115 – 119 тысяч, таким образом налогооблагаемая база повысится почти до 16,5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба департамента развития новых территорий.

"Самое главное – люди получат работу вблизи жилья, им не придется ежедневно перемещаться в старую Москву и обратно", - подчеркнул Владимир Жидкин.