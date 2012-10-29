В Москве открылся центр инновационного развития

Фото: ИТАР-ТАСС

Центр инновационного развития открылся в культурно-деловом комплексе "Усадьба". Он должен стать площадкой для общения предпринимателей и инвесторов, заинтересованных в развитии инновационного бизнеса.

Центр будет работать с действующими компаниями, которые приходят на московский рынок, а также с венчурными инвесторами, бизнес-ангелами и крупными зарубежными компаниями.

Новое агентство экономического развития будет отвечать за реализацию госпрограмм развития высокотехнологичных секторов экономики Москвы. Так, по словам гендиректора центра Константина Фокина, в столице действует ряд программ поддержки частных инициатив, но часто предприниматели не знают, куда обратиться. Теперь за помощью они смогут обратиться в центр инновационного развития.

Власти столицы считают, что благодаря этой работе столица станет более привлекательной для инновационных проектов, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Отметим, получить консультацию специалистов можно оставив заявку на сайте inno.msk.ru.