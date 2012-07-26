Россию обязали выплатить компенсацию иностранным инвесторам ЮКОС

ИТАР-ТАСС

Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма обязал российское правительство выплатить испанским инвесторам компенсацию за национализацию нефтяной компании ЮКОС.

Испанским инвестфондам была присуждена компенсация в размере 2 миллионов долларов, а также проценты за шесть лет, истекшие с момента подачи иска, сообщает газета «Коммерсантъ».

Интересы инвестфондов Renta 4, Ahorro Corporacion Emergentes и Quasar de Valors представляла юридическая фирма Covington & Burling. Иск был подан 26 марта 2007 года. Сумма ущерба тогда не раскрывалась. В документе говорилось, что согласно двухстороннему соглашению стороны обязаны компенсировать инвесторам потерю капитала в том случае, если будут иметь место неправомерные действия со стороны государства, сообщают «Ведомости».

В пресс-релизе компании Covington & Burling, опубликованном на сайте MarketWatch, сообщается, что арбитраж признал ответчика виновным в преднамеренном банкротстве компании, а также что налоговые претензии российских властей были «предлогом для захвата активов ЮКОСа и передачи их Роснефти... Реальная цель России состояла в том, чтобы экспроприировать компанию, а не законно взимать налоги"

Российские юристы считают, что испанским миноритариям будет сложно добиться исполнения решения суда.

«Если решение в России не будет принято добровольно, ему предстоит пройти внутреннюю процедуру приведения в исполнение в российском арбитражном суде, — сообщил порталу Газета.ру управляющий партнер юридической фирмы Lidings Андрей Зеленин. — Суд же решений против российского правительства, как правило, не принимает. Он может отказать в исполнении решения Стокгольмского арбитража на основании противоречия российскому публичному праву, обосновав это, например, тем, что процесс по ЮКОСу приходился на период процедуры банкротства компании».

Напомним, что это уже не первый иск к российскому правительству от зарубежных акционеров ЮКОСа. В 2010 году похожее решение было вынесено по иску британского миноритария RosInvestCo. Он обратился в суд на основании соглашения о взаимной защите инвестиций между СССР и Великобританией. Компании было присуждено 3,5 миллионов долларов компенсации.