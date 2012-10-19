Форма поиска по сайту

19 октября 2012, 17:36

Власти Москвы организуют в городе Неделю ночной жизни

Столичная мэрия организует в городе Неделю ночной жизни. В Москве состоится целая серия поздних культурных мероприятий. Кроме того, на время все бары и рестораны города станут круглосуточными.

По замыслу городских властей, Неделя ночной жизни должна помочь созданию позитивного имиджа Москвы и привлечь больше туристов. А для привлечения новых иностранных инвесторов запланированы неформальные встречи топ-менеджеров компаний.

Когда именно пройдет Неделя ночной жизни пока не определено, но эксперты считают, что лучше организовать ее весной или осенью. Зимой в столице слишком холодно, а летом москвичи стремятся уехать из города.

