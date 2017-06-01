Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня 2017, 06:44

Экономика

Еще один лоукостер может быть создан в России – СМИ

Фото: ТАСС/Petros Karadjias

Вопросом создания в России новой низкобюджетной авиакомпании заняты российские финансовые инвесторы, сообщают "Ведомости". Источники, близкие к авиакомпаниям, сообщили, что лоукостер может быть создан с привлечением иностранных компаний-инвесторов.

Сейчас ведутся переговоры с рядом компаний, таких как Air Asia, Wizz Air и Pegasus. Российскую сторону представляет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Пока переговоры проходят на начальном этапе. Прорабатываются юридические вопросы. Отмечается, что новый авиаперевозчик будет создан на базе российской авиакомпании.

инвестиции бизнес Россия лоукостер авиа и аэропорты

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика