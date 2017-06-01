Еще один лоукостер может быть создан в России – СМИ

Фото: ТАСС/Petros Karadjias

Вопросом создания в России новой низкобюджетной авиакомпании заняты российские финансовые инвесторы, сообщают "Ведомости". Источники, близкие к авиакомпаниям, сообщили, что лоукостер может быть создан с привлечением иностранных компаний-инвесторов.

Сейчас ведутся переговоры с рядом компаний, таких как Air Asia, Wizz Air и Pegasus. Российскую сторону представляет Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Пока переговоры проходят на начальном этапе. Прорабатываются юридические вопросы. Отмечается, что новый авиаперевозчик будет создан на базе российской авиакомпании.