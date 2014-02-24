Низкопольные трамваи оборудуют пандусами для инвалидов - Михайлов

Фото: ИТАР-ТАСС

Новые низкопольные трамваи польского производства, которые в скором времени появятся в Москве, будут оборудованы специальными пандусами для людей с ограниченными возможностями, сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Евгений Михайлов.

"Если трамвай находится на остановке, уровень которой расположен на одном уровне с полом трамвая, то люди просто заезжают. В случае если остановка не позволяет просто въехать, то есть не находится на одном уровне с трамваем, просто водитель выходит и откидывает аппарель (пандус – ред.), по которой можно въехать на коляске", - пояснил Евгений Михайлов.

Кроме того, салон будет оборудован специальной кнопкой, оповещающей водителя трамвая о том, что в салоне находится маломобильный гражданин. Расположена она будет около двери, где будет оборудован пандус.

Первые четыре образца новых трехсекционных низкопольных трамваев польского производства прибудут в Москву в марте 2014 года.

Планируется, что уже в июне, после прохождения испытаний, трамваи запустят на московские маршруты.

Подвижной состав, который вскоре появится на столичных улицах, произведен из комплектующих европейского и российского производства. Трамваи будут низкопольными с современными системами кондиционирования и отопления. Кроме того, в салоне будет установлен видеоконтроль.

Новые трамваи будут производить минимальный уровень шума и вибраций при движении. Срок службы трамваев составит 30 лет, вместимость - до 250 человек единовременно.

В случае успешного прохождения испытаний первых четырех вагонов, дальнейшее производство трамваев будет локализовано на территории России.

По словам главы ГУП "Мосгортранс", в новых трамваях не будет турникетов. Для удобства пассажиров новые трехсекционные низкопольные трамваи будут оборудованы валидаторами возле каждой входной двери. Кроме того, трамвай нового поколения будет оборудован системой видеонаблюдения. Камеры будут расположены как внутри салона, так и снаружи.