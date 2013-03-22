Столичные власти проверят условия быта инвалидов-колясочников

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные власти проверят условия жизни и быта инвалидов-колясочников и инвалидов I группы. Власти планируют увеличить размер помощи инвалидам, в частности, в программах реабилитации и приобретения бытовой техники.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в обследовании должны принять участие общественные организации волонтеров, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. Исходя из результатов исследования, власти увеличат объем оказываемой помощи.

В метро для людей с ограниченными возможностями установят лифты.

В Москве 150 тысяч инвалидов I группы и обследование будет проводиться среди них, заявил руководитель столичного департамента соцзащиты Владимир Петросян. Исследование планируется закончить к 1 июня этого года. Что касается инвалидов-колясочников, - их в Москве насчитается 11 тысяч человек.

"Подобные исследования мы будем проводить и для инвалидов других групп", - сказал Петросян. По его словам, в Москве будут работать мобильные реабилитационные бригады, которые будут выезжать на дом к инвалидам и в течение 21 дня проводить для них реабилитационные мероприятия в домашних условиях.

Глава департамента соцзащиты добавил, что всего в Москве проживает 1,2 миллиона инвалидов.