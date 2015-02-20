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20 февраля, 19:07

Общество слепых проведет в столице День открытых дверей

инвалиды день открытых дверей Всероссийское общество слепых

Фото: ТАСС/Максим Шеметов

В рамках празднования 90-летия Московская городская организация Всероссийского общества слепых (МГО ВОС) проведет День открытых дверей. Он пройдет 24 февраля в 12.00 в здании местной организации "Измайлово" МГО ВОС по адресу 3-я Прядильная улица, дом 15, строение 1.

На мероприятии будут продемонстрированы реабилитационные возможности и услуги для людей, полностью или частично потерявших зрение.

Гости мероприятия познакомятся с возможностями обучения незрячих людей навыкам самообслуживания: приготовлению пищи, уходу за одеждой, использованию бытовой техники и компьютерных технологий, ориентированию на местности.

На Дне открытых дверей также можно будет узнать, как проходит социальная реабилитация и адаптация у инвалидов по зрению, какие возможности у них есть для занятия физкультурой и спортом.

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