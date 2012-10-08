Группа инвалидов намерена предъявить претензии авиакомпании AirBerlin

Инвалиды-колясочники не смогли этим утром вылететь из Домодедово на конференцию

Группа инвалидов, которая не смогла вылететь из Москвы в Германию, предъявит претензии авиаперевозчику - компании AirBerlin.

Группа инвалидов не смогла в понедельник вылететь из Москвы в Дюссельдорф на конференцию. Как сообщил РИА Новости один из членов группы - депутат Госдумы инвалид-колясочник Владимир Крупенников, из 34 человек рейсом AirBerlin не улетели 11 членов делегации, которая должна была принять участие в цикле специализированных семинаров по изучению опыта Германии в создании доступной среды для инвалидов.

"В последний момент, когда мы уже прошли паспортный контроль и таможню и ожидали посадки на рейс, командир экипажа заявил, что не может взять на борт такое количество колясочников из соображений безопасности. Он предложил перевозить группу частями в течение двух суток - по два инвалида-колясочника за рейс", - рассказал депутат.

Парламентарий расценил произошедшее как нарушение прав инвалидов. По его словам, сейчас те, кто не смог улететь, пытаются купить билеты в компании "Аэрофлот" и надеются улететь из "Шереметьево" уже этим вечером.

"Будем отсуживать деньги, а также компенсацию морального ущерба. Будем с ними судиться", - рассказал о своих планах Крупенников. Как рассказал в свою очередь Антон Стеклов, который сопровождает делегацию, капитан корабля ссылался на внутреннюю инструкцию авиакомпании, в которой прописано, что на борт можно допустить только двух человек на инвалидных колясках.

В пресс-службе "Домодедово" сказали, что решать вопрос о допуске на борт пассажиров с ограниченными возможностями - прерогатива авиакомпании, а аэропорт лишь обеспечивает комфортное пребывание таких пассажиров на своей территории. Крупенников заверил, что авиакомпания более чем за месяц была предупреждена, что полетит большая группа людей на колясках и инвалидов-опорников.

"Сказали - "летите", у нас есть подтверждающие документы, что авиакомпания была предупреждена", - сказал депутат.