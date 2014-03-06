Форма поиска по сайту

06 марта 2014, 18:51

Общество

Новые спортивные объекты в России адаптируют для инвалидов

Фото: ИТАР-ТАСС

Все новые спортивные объекты в России адаптируют для атлетов-инвалидов, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на министра спорта России Виталия Мутко.

Мутко подчеркнул, что в этом году в России построят около 160 спортивных сооружений за счет средств из федерального бюджета. Все они будут адаптированы для занятий спортсменов с ограниченными возможностями.

Всего в стране насчитывается 253 тысячи спортивных сооружений. Примерно пятая часть от общего количества уже приспособлена для занятий людей с ограниченными возможностями.

Министр добавил, что на развитие спорта в России ежегодно тратится около 13 миллиардов рублей.

