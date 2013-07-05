Беременные женщины-инвалиды получат квалифицированную поддержку

Беременным женщинам-инвалидам окажут профессиональную поддержку

При Центре медико-социальной реабилитации инвалидов Департамента социальной защиты населения города Москвы планируют открыть кабинет для беременных женщин-инвалидов.

Об этом рассказал в эфире "Москва FM" и.о. руководителя столичного департамента социальной защиты населения Владимир Петросян.

"В первую очередь беременные должны вставать на учет в женскую консультацию по месту жительства, а мы будем оказывать психологически-социальную поддержку", – сообщил Петросян.

Идея создания такого кабинета принадлежит Общественному Совету женщин-инвалидов, воспитывающих детей.

В Центре женщинам с ограниченными возможностями, которые хотят стать родителями, окажут помощь врачи, юристы и социальные работники.