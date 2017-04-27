Захарова осадила американскую журналистку за слова о российском "режиме"

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осадила американскую ведущую Yahoo Global News Кэти Курик, которая во время интервью назвала государственный строй в России "режимом", сообщает РИА Новости.

Захарова спросила у нее, пользуется ли та словом "режим" в отношении американской администрации. В ответ несколько смутившаяся журналистка спросила, какое выражение в этом случае предпочла бы сама представитель МИД.

"Если президент избран народом своей страны, то это не режим, это демократия", – ответила Захарова.

В феврале ведущий Fox News Билл О'Рейли во время интервью с президентом США Дональдом Трампом назвал президента РФ Владимира Путина "убийцей". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал реплику журналиста оскорбительной и потребовал телеканал извиниться.