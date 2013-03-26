Куратор "Кода эпохи": "Наших и европейских философов волнует разное"

С 15 по 24 марта в Музее декоративно-прикладного и народного искусства проходил фестиваль "Код эпохи", призванный определить основные тенденции современности. Философы, историки, социологи и культурологи провели параллели между искусством и наукой и попытались сформировать пейзаж эпохи. Получилось ли у них это, выяснял корреспондент М24.ru в беседе с куратором фестиваля Дмитрием Алексеевым.



– Можно ли обозначить основные тенденции времени?

– Для того чтобы ответить на эти вопросы, мы собрали философов, художников и музыкантов. Каждый своим высказыванием обозначил черты времени. Кто-то ставил социальные вопросы, кто-то говорил о принудительной индивидуализации и о смеси чувств безысходности и свободы, кто-то – об отсутствии прошлого и будущего и о том, что "код эпохи" - это существование только здесь и сейчас.

У нас не было задачи ответить на вопрос и дать четкое определение, что такое "код эпохи". Первая задача – мы хотели собрать в одном месте максимальное количество возможных ответов и определений этого понятия, и заодно набросать портрет нашего времени. Хотя понимаю, что мы замахнулись на практически неосуществимое, ведь портрет времени можно увидеть только в посмертной маске.

Вторая задача – наладить диалог между художниками различных школ и направлений, зарубежными коллегами, задать высокую планку искусства. Художники должны видеть горизонты других художников. Есть общее информационное поле, не попадая в него, невозможно рвануть вперед.

– Тогда расскажите о выводах, к которым пришли участники фестиваля. Психологический пейзаж эпохи – какой он?

– Что меня поразило во время проведения философского круглого стола, в котором приняли участие многие российские и европейские философы и художники, – это разница в мышлении и подходах к обсуждению вопросов фестиваля.

Со стороны отечественных философов были затронуты сиюминутные темы, например, политические злободневные события типа Pussy Riot. Наши же гости поднимали темы, которые действительно являются проблемами нашего времени – отношения людей и вещей, психологические и социальные причины попадания людей в разные зависимости, уход от реальности.

Удивительно также отношение к решению этих вопросов – позитивное принятие нашего времени со всеми его признаками и готовность в нем существовать и докапываться до самых глубинных причин происходящего.

– То есть Европу и Россию волнуют разные проблемы…

– Да, к сожалению, я пришел к выводу, что очень мало точек соприкосновения между нашей российской философской элитой и западной. Мы находимся на разных уровнях процесса мышления, как в разных плоскостях. И эти плоскости не пересекаются. Я думаю, что причина – крайняя закрытость нашего общества. Отсутствие желания или способности принимать и меняться не на внешнем уровне заимствования, а на глубинном уровне переосмысления.

– Фестиваль, посвященный современному искусству, проходил в Музее народного искусства – заложен ли в этом определенный смысл? По сути это соединение высокого и массового искусства...

– В предметах быта каждой эпохи заложен ее код. Он прочитывается гораздо легче в вещах, поскольку это материальная среда, которая каждый день нас окружает. И очень серьезные художники тоже создавали и создают предметы быта.

У горы есть два склона, один склон – это развитие человеческой мысли (высокое искусство, наука), другой склон – это возможности производства. И хребет этой горы – пересечение высокого и реальных возможностей на данный момент времени – суть кода любой, в том числе, и нашей эпохи.

Этот хребет определяет климат нашего времени: отношение людей и вещей, людей и времени, пространства, появление всех технологий во всех областях деятельности человека. Поэтому мы хотели выставить современное искусство в предметной среде прошлого, чтобы взаимосвязи стали яснее.

– Расскажите немного о художниках, чьи работы были представлены на фестивале.

– Мы с удовольствием пригласили художников из школы имени Родченко, ИПСИ и студентов-архитекторов из школы МАРШ. Будучи еще молодыми, они ищут уже следующие коды.

Проект Кати Рейшер "Опыт вертикальности" напоминает мне историю, рассказанную Тонино Гуэрра. В его городе на колокольне висел колокол, и никто не мог сказать, когда он был сделан. Позвали ученого, которому было 90 лет. Он с трудом залез на колокольню, обнял колокол руками и сказал, что этот колокол был отлит в тысяча шестьсот каком-то году. Когда его спросили, как он узнал эту дату, оказалось, что старик был почти слеп, и его пальцы смогли прочесть стертую надпись.

Елена Артеменко из школы Родченко придумала модератор манифестов. Она создала базу наиболее употребляемых слов в манифестах ХХ века. И компьютер сам теперь может создавать бесконечное их число по первому требованию. Остроумный проект абсурдистского толка.

Паоло Батарелли – художник большого масштаба. Его работа связана со временем, пространством и светом. Два огромных закрытых со всех сторон куба. Внешне одинаковые, а внутри один - белый, другой - черный. Внутри у них – раскачивающийся маятник, работающий метроном, натянуты струны... и камеры, транслирующие происходящее в кубах на большие плазмы. Все вместе производит впечатление заглядывающих в будущее механических работ Леонардо.

Александр Пономарев – очень красивая умная работа. Бесконечно несущийся вперед через обломки льдин корабль. Этой работе отдан целый зал музея, который пришлось залить водой, чтобы достичь эффекта реальности.

– А ваш проект?

– Моя и Алексея Иванова работа "Роддом" посвящена процессу рождения человека, идеи. Процесс практически непредсказуем и переживает схожие стадии. Лампа должна пройти сквозь толщу воска, но результат под вопросом. Она может перегреться и взорваться (что произошло на выставке, и пол музея остался без света) или просто не пройти через все слои и так далее.

Виктория Сальникова