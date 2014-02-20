Тим Кустов: "Российские певцы поют по-английски со смешным акцентом"

Фото: предоставлено Тимом Кустовым

На популярной столичной радиостанции "Москва FM" каждую неделю выходит Хит-парад "Топ-20". Это своего рода "горячая двадцатка" самых лучших композиций радиостанции. О том, как происходит отбор песен, и кого из исполнителей там точно никто и никогда не услышит, - выяснил корреспондент M24.ru. Он пообщался с ведущим этой программы, диджеем Тимом Кустовым и узнал все тайны радийного закулисья.

По какому принципу формируется топ-20 на радио "Москва FM"?

В общей сложности это совокупность трех моментов. Первый момент – это своеобразный худсовет, который состоит из "десижн мейкеров" и их субъективного музыкального мнения. Второй момент – это мнения радиослушателей, которые пользуются специальным сервисом опознавания треков, отправляя SMS, чтобы узнать, какая композиция сейчас звучит в эфире. Вот эта статистика. Третий момент – мы учитываем количество ротаций трека в нашем эфире, чем чаще он звучит у нас на радио, тем больше у него шансов попасть в хит-парад.

Как долго композиция держится в чарте? Были ли какие-то треки-рекордстмены?

Каждый трек ведет себя по-разному, все зависит от мнения аудитории. Вот 6 недель на первом месте у нас бы песня Eminem & Rihanna – Monster. Она появилась относительно недавно и все еще находится в первой тройке. Я думаю, что в двадцатке она останется надолго. А быстрее всего вылетела Rudimental & Ella Eyre – Waiting All Night. Она оставалась в чатре всего лишь одну неделю.

У вас в чарте нет русскоязычных песен. Это принципиальная позиция вашего чарта?

На "Москва FM" пока не звучит русскоязычная музыка. Есть понятие формата, который не позволяет ставить те композиции, которые не звучат в плей-листе. Если в нем нет музыки на русском языке, соответственно, их нет в нашем чарте. То есть наш чарт отображает лучшие треки из нашего плей-листа.

Есть ли отличие московского чарта от чартов Парижа, Лондона или Нью-Йорка?

Отличие, конечно, есть. Так, если мы говорим об авторитетном английском чарте BBC The Official UK Top 40, то это огромное количество британской гитарной музыки, которая есть и на "Москве FM", но не в таких количествах. Или, например, электроники, или хаус-музыки, которая вернулась в мейнстрим в последнее время. В России такая музыка не очень популярна. В их чарте постоянно появляется множество новых английских групп, которые резко становятся популярными. Туда можно добавить и большое количество Hip Hop и R'n'B-артистов, популярных в американских топ-чартах. К сожалению, до нашей аудитории доходит только 1/10 часть этих музыкантов. Чаще всего это Rihanna, Eminem, Drake и другие. Я говорю про Hip Hop и R'n'B - это до сих пор самый популярный стиль в Америке, поэтому концентрация этих артистов там в разы выше всего остального.

Фото: предоставлено Тимом Кустовым

Лет через 5-10 столичные чарты смогут сравняться по уровню и качеству музыки с западными?

Если через 5 лет в Москве останется такое же гигантское количество радиостанций, больше есть только в Лос-Анджелесе, то вполне допускаю, что и чатры некоторых радиостанций будут на уровне западных. Это касается только играющих западную музыку. Заграничная музыка уже завоевала российскую аудиторию. Сейчас самый показательный народный чарт – продажи песен в iTunes. Если мы посмотрим их топы, то там, конечно, будут и российские артисты. Но в основном на лидирующих позициях находятся евро-американские хиты.

Правильно ли делают российские артисты, когда начинают петь по-английски? Популярна ли такая музыка в России?

Тут все зависит от цели и задачи артиста. Люди, которые знают английский язык, не могут правильно понять наших певцов, так как они поют с жутким акцентом. Плохо они поют. Это может звучать забавно для иностранцев, потому что русский акцент на слух специфический и забавный, его всегда можно определить. Другой вопрос – для этого нужно создавать конкурентоспособную музыку, а пока это выглядит некой подделкой под западные стандарты. На мой взгляд, это абсолютно несерьезно. Я не понимаю российских исполнителей, которые пытаются петь на английском языке. На западе их никто не знает и не узнает. А в России – это круто. Ведь артист умеет петь на иностранном языке, который не понимает большинство аудитории.

В каждой программе вы говорите, что рубрика "Мировой чарт" полна "восхитительного трэша и угара". Вы выбираете экзотические композиции необычных стран, например, Зимбабве или Лаос? По какому принципу отбираются треки, и как вы их находите?

Дело в том, что европейские чарты достаточно стандартны. К примеру, Eminem и Rihanna с хитом Monster может одновременно возглавлять вершины чартов двадцати европейских стран. Гораздо интереснее покопаться в том, что происходит в восточной Европе, Азии или Африке. Там тенденции те же самые, но сильна национальная музыка. И вот там как раз и происходит самый "трэш и угар" (смеется). В Азии или в средиземноморской Европе попадаются фантастические вещи, находящиеся за гранью добра и зла. Когда я слышу эти примеры, то людям хочется пожелать, чтобы они никогда больше не подходили к микрофону и инструментам. Но с другой стороны, почему бы и нет. Пусть поют (смеется).

Фото: предоставлено Тимом Кустовым

Есть ли будущее у так называемой world music или этники?

Этим последние 20 лет занимались известные деятели типа Peter Gabriel (Питер Гэбриэл, английский музыкант), которые активно эксплуатировали этнику. На мой взгляд, все началось в 1990-х, когда стало популярным движение New Age, близость к природе, медитации с деревьями и прочее. Это тупиковая история, так как ничего толкового из этого течения не вышло. Я не смогу назвать ни одну мировую звезду из этого музыкального течения, кроме Гэбриела и, пожалуй, Enigma.

Из российских музыкантов есть кто-то?

Группа "Иван Купала", Пелагея… Ну, у них своеобразное заигрывание с русской этникой. Фолк-рок, скорее всего. Возможно, группа "Калинов Мост", я, правда, давно их не слышал. Раньше у них была такая русская фольклорная эстетика.

Как вы вообще оцениваете уровень музыки в развивающихся странах?

В Бразилии все прекрасно. Это один из самых больших музыкальных рынков в западном полушарии. Там гигантское количество латино-артистов, причем не только бразильских, но и из соседних стран. Самые звездные примеры – это колумбийка Shakira, Rihanna из Барбадоса и Enrique Iglesias. Но они больше работают в США, нежели у себя дома. В Китае тоже есть своя сильная доля артистов. У них есть свои "Фабрики звезд", а также другие телепроекты, которые штампуют звезд. Но все это локально и за пределы Великой китайской стены никуда не выходит. Я не знаю ни одной мировой звезды из Китая, но там есть свои Аллы Пугачевы, которые продали полмиллиарда аудионосителей. В Индии также все прекрасно, там есть Bollywood – гигантская киностудия, выпускающая огромное количество музыкальных фильмов. Но в этом случае нет артистов как таковых, ведь в фильмах поют не сами артисты, а так называемые no name (безымянные) студийные певцы, под песни которых актеры в фильмах просто открывают рот. А публика думает, что поют сами актеры.

Насколько треки из главной двадцатки отвечают вашим музыкальным вкусам?

Ну, все-таки это не мой личный чарт. Я не фанат многих артистов, которые есть у нас в чарте, но по долгу службы мне иногда "нравится" какая-нибудь песня от нелюбимого артиста. Меня никто не заставляет в красках описывать каждый хит, поэтому я могу "простебать" того или иного артиста, трек которого мне кажется сомнительным. Я это, конечно, не превращаю в серпентарий или в поток яда по поводу каждого из номеров хит-парада. Но тем не менее я стараюсь как-то не лицемерить. Если мне не нравится определенный персонаж, то я об этом говорю прямо.

Фото: предоставлено Тимом Кустовым

Помимо прочего вы являетесь клубным диджеем. Какое музыкальное течение вам ближе всего? Пишите ли Вы свою музыку?

Я, к сожалению, не пишу музыку. Я играю чужую музыку. Если говорить именно о диджейской стороне, то мне нравится любая музыка с прямым битом. Не потому что мне не нравится ломаная, а потому что я играю хаус-музыку.

Как давно вы занимаетесь диджеингом и есть ли у вас музыкальное образование? И нужно ли оно для такого рода занятий?

Обучить крутить нужные ручки можно даже мартышку. Но тут нужно учесть, чтобы эта мартышка смогла собирать полные клубы. Для этого нужна PR-кампания. Я думаю, что это возможно (смеется). А если серьезно, то помимо техники, которую я люблю сравнивать с обучением вождению автомобиля, нужно уметь сводить треки, крутить ручки, управлять частотами. Практикуясь, все это можно довести до полного автоматизма, когда ты делаешь это с закрытыми глазами. Но кроме того, нужно обладать музыкальной интуицией. Понимать, какая музыка подойдет в определенный момент определенной публике. Сыграть правильную музыку в правильное время и в правильном месте. Этому не учат в музыкальных школах и, конечно, музыкальное образование для этого не нужно. Все-таки диджей не музыкант и нотную грамоту в работе знать не обязательно.

А правда, что классическое музыкальное образование может быть не очень полезным в диджеинге, а иногда может даже навредить?

Да, я слышал про такую проблему. Музыканты с классическим образованием, приглашенные отдельно без дирижера, зачастую не могут ничего сыграть без нот. Но при этом есть и другие примеры. Вот один постоянный участник нашего чарта Антон Заславский, больше известный как Zedd. Он как раз с классическим музыкальным образованием. Кроме того, у него и мать и отец классические музыканты, которые, собственно, его и обучали. При этом он сейчас один из самых популярных диджеев в США. Он отлично владеет фортепиано и все свои хиты начинает с того, что наигрывает мелодию на этом музыкальном инструменте.

Фото: предоставлено Тимом Кустовым

Что сейчас в музыкальном мире популярно среди москвичей? Так скажем "в тренде"?

Понятия не имею. А что в тренде у лондонцев или у нью-йоркцев? Смотря, у каких москвичей, и у какого района. В Бутове одни тренды, на Кутузовском проспекте – другие (смеется).

Хорошо. А что точно уже не в тренде?

Не в тренде то, чем нас пичкают по телевидению. Это российская эстрада, перешедшая к нам из Советского Союза. Все те же люди, которые поют 4-й или 5-й десяток лет. Я их называю "поющие зомби". Вот они совсем не в тренде.

Тим, с чего Вы начинали и как добились успеха?

Я еще не добился успеха! (смеется). Мне всегда нравилась музыка – это самое большое мое увлечение, которое постепенно превратилось в любимую работу. Первые опыты на радио у меня были лет 20 назад в другом городе на любительской радиостанции. Мы работали с аудиокассетами, на которых была модная немецкая техно-музыка (смеется), типа Westbam и U96. Серьезно все началось в 1998 году, когда я попал на танцевальную московскую радиостанцию "Станция 106,8", где проработал 3 года. В дальнейшем я постепенно начал играть на виниле в клубах, собирать нужные мне пластинки. Затем еще больше клубов, не только в Москве, но и выступления в других городах, и не только в России, включая мой любимый Лондон. Потом 6 лет работы на радио "Мегаполис", где мы с моим коллегой диджеем Романом Пушкиным крутили хаус-музыку в своей авторской программе, которая называлась, кстати Global Chart. Ну и последние 9 лет я работаю в музыкальном бизнесе, в одной международной рекорд-компании.

Александр Горностаев