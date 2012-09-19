Сегодня Виктору Ерофееву исполнилось 65 лет. В конце этого месяца на прилавках появится его новая книга "Акимуды". Накануне этих двух событий – юбилея и презентации романа – писатель посетил нашу студию, где рассказал о книге, родителях и Венедикте Ерофееве

19 сентября писателю Виктору Ерофееву исполнилось 65 лет. Известность к нему пришла после романов "Жизнь с идиотом", "Русская красавица", "Русский апокалипсис" и других произведений. В сентябре 2012 года на прилавках книжных магазинов появится новый роман Ерофеева "Акимуды". Накануне двух этих событий – юбилея и презентации романа – писатель посетил студию телеканала "Москва 24", где рассказал о книге, родителях, Венедикте Ерофееве и предательстве.

- Виктор Владимирович, расскажите о своем новом романе.

- Писал книжку три года. В каком-то смысле она - пародия на "Мастера и Маргариту" Булгакова. Я представил, что небесные силы непонятного происхождения посетили Москву не только в 30-х годах, как у Булгакова, но и в XXI веке. Мне показалось, что в 30-е годы Москва представилась этим силам немного "вегетарианской", хотя в городе было жутко. Сейчас же многие представляют Москву жуткой, а она вполне "вегетарианская". Да и квартирный вопрос отчасти решен. С другой стороны, небесные силы судят нас с большим пристрастием. Время такое.

Итак, в чем дело: в Москве открывается посольство несуществующей на земном шаре страны Акимуды. Это государство страшно любит Россию. Они хотят, чтобы Россия процветала. Но наша природная подозрительность, недоверие к любому позитивному поступку приводит к тому, что Россия объявляет войну Акимудам. Наши славные бомбардировщики куда-то летят и что-то бомбят. Это начало книги. Потом Акимуды делают ответный удар и дальше открывается книга.

Виктор Ерофеев. Фото: ИТАР-ТАСС

- Не боитесь, что Вас снова обвинят в русофобии? Как Вы вообще относитесь к обвинениям?

- Хорошо. Я их просто посылаю подальше, потому что мне странно представить себе русофобом человека, который любит страну. Я никуда не уехал после международных успехов, ведь можно было свалить и жить где захочу. Мне странно представить себя русофобом – я живу русским языком. Мои родители защищали интересы России и Советского Союза в течение всей жизни. Мой папа был дипломатом. Я стопроцентно русский человек.

- Ваш знаменитый однофамилец, Венедикт Ерофеев был сильно пьющим человеком, а Виктор Ерофеев пьет?

- Да, но совсем иначе, чем Веничка. Он глушил, а я пью красное вино за ужином в хорошей компании. Хорошо отношусь к алкоголю, но только на уровне красного вина.

Мы, кстати, хорошо были знакомы с Веничкой. Нас часто путали, а познакомились мы в лифте. Он вошел в него, высокий и красивый, в шапке – была зима. Где-то на уровне седьмого этажа посмотрел на меня с высоты роста и сказал: "Тебе бы сменить фамилию", а я ему в ответ: "Поздно, Веня, поздно". С этого момента началось не только наше знакомство, но и конфронтация. Он считал меня узурпатором и гнобил, а я его обожал. Он считал, что все, что я пишу, – ерунда. У нас даже был общий вечер – два Ерофеевых. Я читал не самое худшее свое произведение "Жизнь с идиотом". Он уже тогда болел, поэтому за него читали "Петушки". Было ощущение, что триумф только у него.

Более полную версию беседы смотрите в программе "Интервью".