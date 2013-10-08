Пьер Ришар: "Я хочу наслаждаться жизнью"

"Правда 24": "В жизни очень много смешного" - Пьер Ришар

В гостях у программы "Правда 24" побывал легендарный французский актер Пьер Ришар. В своем интервью он рассказал о высокой супруге из Бразилии, о дружбе с Жераром Депардье, а также о том, почему он 12 лет прожил на барже, а потом поменял ее на квартиру в центре Парижа.

3 октября французский актер Пьер Ришар представил в Москве коллекцию своих вин. Ришар является владельцем поместья на юге Франции, где и расположены его виноградники. "Я занимаюсь вином. Я его произвожу", - сказал он. Актер отметил, что его друг и коллега Жерар Депардье тоже занимается вином. "Он обожает заниматься виноделием. Он занимается именно созданием вина, ради удовольствия", - подчеркнул Пьер Ришар.

Говоря о России, Пьер Ришар отметил, что любит россиян за их непредсказуемость, натуральность и эмоции. "Мне нравится зима, холод. Может, если бы у меня было 9 жизней, я бы одну прожил, как русский", - сказал актер. Однако он добавил, что никогда не смог сыграть русского. По его словам, это было бы ненатурально.

"Я верю в судьбу и особо не загадываю. У меня не было никогда карьерных или других планов, только насчет отдыха", - рассказал Пьер Ришар. Он добавил, что иногда думает о смерти, но старается размышлять о ней с юмором.

"Я хочу наслаждаться жизнью, радоваться, так что зачем мне концетрироваться на каких-то плохих вещах", - отметил актер.