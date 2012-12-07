Марк Розовский: "Книга Санаева - лучшее произведение на семейную тему"

Повесть Павла Санаева "Похороните меня за плинтусом" была написана еще в 1993 году, но как самостоятельное издание она вышла только через десять лет – в 2003-м, и сразу произвела фурор в читательских и литературных кругах.

"Похороните меня за плинтусом" – это полубиографичная история сложного детства мальчика Саши, написанная для взрослой аудитории, но от лица ребенка. Восьмилетний мальчик Саша Савельев живет у бабушки с дедушкой. Он становится заложником неистовой и в чем-то жестокой любви пожилой женщины, которая не подпускает к нему даже мать. Но, несмотря на серьезность темы, повесть написана с иронией.

В 2009 году произведение было экранизировано режиссером Сергеем Снежкиным, а в 2012 году художественный руководитель театра "У Никитских ворот" и режиссер Марк Розовский поставил по ней спектакль. Его премьера прошла 4 и 5 декабря.

Корреспондент портала М24.ru встретился с Марком Розовским и задал несколько вопросов о повести, спектакле и премьерах сезона.

Сцена из спектакля "Похороните меня за плинтусом". Фото: предоставлено театром "У Никитских ворот"

- Марк Григорьевич, почему вы решились взяться за постановку повести "Похороните меня за плинтусом"?

- Мне кажется, эта повесть – лучшее произведение на семейную тему: о кошмаре переживаний ребенка, детство которого попрано насилием. Как ни парадоксально, первопричина этого насилия – непомерная любовь, а все непомерное всегда оборачивается неким сатанинством и жутью в реальности. Ребенок оказывается заложником в руках взрослых людей.

На рекламе нашего спектакля – маленькая пяточка ребенка в руке взрослого человека. Мы забываем, что дети очень зависимы от нас, очень ранимы. Воспитание – тонкая вещь. Некоторые родители, благодаря своему эго, навязывают ребенку множество каких-то правил поведения, не дают ему развиваться свободно. А что такое детство? Это в первую очередь счастье свободы. Конечно, свободой нужно руководить и курировать, но проявлять такт и деликатность уже, ценить в ребенке личность – это не все родители умеют.

- Какие уроки должны вынести зрители из повести Павла Санаева и Вашего спектакля?

- Один из главных уроков повести Павла Санаева как раз в том, что он совсем не назидательно, не по-морализаторски дает возможность каждому из нас поразмышлять над тем, что можно и что нельзя в отношении детей. Это очень важно. Дорого стоит.

Лишенный материнства мальчик, он - объект неистовой любви бабушки. И живет на перекрестке понятных, но, я бы сказал, совершенно истребительных чувств так, что все участники этой простой истории становятся жертвами друг друга. Все правы и все виноваты. Нам жаль всех: и тех, и других, но в первую очередь мы на стороне мальчика, живущего на положении заложника во взрослой среде, которая часто бывает глуха и слепа.

Сцена из спектакля "Похороните меня за плинтусом". Фото: предоставлено театром "У Никитских ворот"

Взрослые часто не хотят слышать потребности души маленького, поэтому ставится вопрос о счастье в нашем обществе. Если ребенок имеет не счастливое детство, то он может стать и преступником, вырасти в озлобленного грубого человека. Несчастья детства оборачиваются несчастьем общества. Ребячья судьба оказывается вовлеченной в большую жизнь – в жизнь страны, если хотите, когда мальчик вырастает в мужчину.

Главное качество cанаевской прозы – это потрясающая узнаваемость правды быта, переходящая в поэтику, в размышления о фундаментальных ценностях. Очень много лирического, много юморного, настоящего в спектакле возникает благодаря узнаваемости этого быта. Все это дает основания для размышления о недостающей нам деликатности в вопросах воспитания и взаимоотношений взрослых с детьми.

- Мальчика Сашу в Вашей постановке играют взрослые актеры…

- Да, это так. В кино такое невозможно, это театральная условность. Мы об этом с самого начала предупреждаем зрителя, взрослый актер говорит, что он будет играть маленького мальчика и просит поверить тому, что он живет у бабушки и дедушки. Зал улыбается, потому что видит великовозрастного и даже очень рослого артиста. Но предлагаемые обстоятельства роли бытия в этом спектакле помогают нам поверить в то, что это все на самом деле.

В театре есть такое понятие "травести", когда взрослые артисты играют детей, подражают их голосу и манерам, как Рина Зеленая, например, но я нарочно от этого ушел. Здесь другой случай. Мы открываем карты – говорим, что взрослый артист, но сейчас он будет ребенком. Он не показывает, что он маленький, но то простодушие, с которым он живет на сцене, оказывается решающим фактором для того, чтобы зритель сказал: "Верю!".

- Тяжело ли дался Вам это спектакль?

Наше театральное дело очень непростое. Надо было найти и постановочные решения, и с актерами договориться, о чем мы играем. Но это в любом спектакле так.

Сцена из спектакля "Похороните меня за плинтусом". Фото: предоставлено театром "У Никитских ворот"

- А сам Павел Санаев участвовал в работе над постановкой? Может быть, давал рекомендации?

- Нет, я просто взял повесть как обыкновенный читатель. Когда я ее читал, она меня потрясла. И все лучшее, что имеется в повести, все акценты и нюансы – все это я пытался выразить театральными средствами.

- Марк Григорьевич, давайте отойдем от темы спектакля "Похороните меня за плинтусом". Расскажите, какие вообще премьеры ожидают зрителя Вашего театра в этом сезоне?

- Только что мы выпустили спектакль "Дело корнета Елагина". Это моя постановка по прозе Ивана Алексеевича Бунина. Это, может быть, не главная его проза. Но эта вещь очень неожиданная, она основана на документальном процессе, который происходил в царское время и потряс всю Россию.

Это история убийства, как сам Бунин выразился, "похожая на бульварный роман". История любви гусара и актрисы, которая заканчивается суицидом, ну и гусар оказывается преступником. Знаете, была даже речь знаменитого русского адвоката Федора Никифоровича Плевако… она была настолько серьезной и убедительной, что царь, прочитав ее, помиловал и снизил срок убийце. Эта речь вскрывала психологию человека, объясняла очень многое, что творилось в его душе, и почему возникла трагедия.

Этими же самыми средствами великий писатель Иван Алексеевич Бунин очень убедительно пересказал нам эту историю уже в литературной форме, ну а мы воспроизводим это в форме театральной.

Спектакль уже сейчас, можно сказать, производит большой эффект и мы его даже переносим на большую сцену. Поначалу-то сделали постановку на маленькой.

- Это все премьеры?

- Нет, еще три студента моего режиссерского курса в мастерской сделали свои дипломные работы. Я взял их в репертуар нашего театра. Сразу три. Это большое событие. Студенты получили возможность заявить о себе.

Сцена из спектакля "Похороните меня за плинтусом". Фото: предоставлено театром "У Никитских ворот"

- Какие это постановки?

- Олег Поплавский поставил спектакль "Самозванец". Сам сделал композицию по "Борису Годунову" Пушкина и пьесе Островского, посвященной Смутному времени. Эта пьеса о Гришке Отрепьеве, поэтическая драма. Она смотрится с огромным интересом и с желанием распознать историю нашей страны так, как ее понимали наши великие писатели.

Другая постановка – постановка Виктории Доценко по пьесе "Сотворившая чудо" Гибсона. В свое время пьеса обошла сцены театров многих стран мира. Это история больной девочки и учительницы, которая выводит ее к интеллектуальному изъявлению. Она спасает ребенка и делает его полноценным в обществе человеком. Трогательная, сентиментальная и очень драматичная история.

Ну и, наконец, третья премьера – это просто бомба! У нас билеты уже проданы на весь декабрь и январь. Это мюзикл "Любовь и голуби" по пьесе Гуркина. Стихи к пьесе мне написала знаменитая поэтесса Лариса Рубальская, бесплатно причем. А я сочинил музыку. Получился музыкальный спектакль. Это настоящая народная комедия. Зал хохочет! Пьеса о любви, взаимоотношениях в семье. Действие происходит в Сибири, в глухомани, но москвичи, как мы видим, с большим интересом и удовольствием смотрят на эту жизнь.

Напоследок Марк Розовский продемонстрировал увесистую пачку бумаги с наработками будущего спектакля. Им будет шекспировский "Гамлет". Зрители смогут увидеть постановку еще в этом театральном сезоне, но уже в будущем году, а спектакль "Похороните меня за плинтусом" можно будет посмотреть в январе.

Беседовала Виктория Сальникова, @v_salnikova