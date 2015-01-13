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Технологии

13 января 2015, 22:00

Facebook запустил сервис для поиска пропавших детей

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Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Пользователи социальной сети Facebook в США будут получать оповещения на смартфон, когда будут находиться в районе, где пропал ребенок, сообщает МИА "Россия сегодня".

Сообщения системы поиска людей Amber Alerts будут появляться в разделе "Новости" на странице в Facebook и содержать фотографию ребенка и сведения о нем, когда пользователь окажется в непосредственной близости от места, где пропал ребенок или от его предполагаемого местонахождения.

Программа для Facebook была разработана Международным центром поиска пропавших и эксплуатируемых детей (ICMEC) совместно с органами правопорядка.

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Система оповещения Amber Alerts была запущена в 1996 году, когда девятилетняя Амбер Хагерман (Amber Hagerman) была похищена и убита в городе Арлингтон американского штата Техас. С момента запуска системы, более 700 детей были найдены и возвращены в семьи благодаря своевременным оповещениям. Система также функционирует на радио, телевидении, в сети Интернет, на дорожных вывесках, сообщениях смс и электронных письмах.

Напомним, электронную систему поиска пропавших людей также запустили в начале января в Москве. Речь идет о людях, которые поступили в больницы, а личность их не может быть идентифицирована, местонахождение родственникам и близким неизвестно.

Система поиска людей работает на базе портала "Найди меня". На сайте появляется информация о росте, весе, примерном возрасте, одежде, личных вещах, месте обнаружения и нахождения людей. При этом данные также направляются в органы внутренних дел и волонтерам, оказывающим помощь в поиске пропавших.

Кроме того, в начале сентября стартовала совместная акция проекта "Активный гражданин" и поискового отряда "Лиза Алерт". Вместе с текущими опросами по городским проблемам в систему транслируются приметы и фотографии пропавших людей.

Ориентировки на людей, поиск которых ведут волонтеры отряда "Лиза Алерт", доступны пользователям, локализованным в районе, где произошло исчезновение. В случае пропажи ребенка его приметы получают все без исключения пользователи.

Юзеры могут отметить, видели ли они пропавшего, узнать телефон, по которому можно связаться с теми, кто ищет человека, а также заявить о желании участвовать в спасательной операции или о готовности распечатать листовки с приметами.

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