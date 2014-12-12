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Москва 24

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Технологии

12 декабря 2014, 13:26

Решение проблем через портал "Наш город" занимает 4 дня

интернет связь Наш город портал Наш город Анастасия Ракова

Фото: M24.ru

85% проблем, о которых заявляют граждане на портале "Наш город", решаются за четыре дня, сообщила руководитель аппарата мэра и правительства столицы Анастасия Ракова на Московском урбанистическом форуме.

По ее словам, на портале зарегистрировано 420 тысяч пользователей и каждую неделю поступает около 14 тысяч жалоб.

Заммэра также отметила, что согласно социологическому исследованию, больше 60% москвичей знают о портале "Наш город" и 84% из них ему доверяют.

Ранее M24.ru сообщало, что число обращений москвичей на портал "Наш город" за первые 9 месяцев 2014 года выросло в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. При этом на основании обращений было выявлено более 160 тысяч проблем в различных отраслях городского хозяйства, из которых около 90% решено, остальные находятся на контроле.

Портал "Наш город" в цифрах

Напомним, портал "Наш город" появился в октябре 2011 года и был посвящен благоустройству дворовых территорий. В августе 2013 года сайт объединил еще два интерактивных ресурса "Дороги Москвы" и "Дома Москвы". Сейчас портал "Наш город" позволяет отправлять жалобы на множество городских проблем, оценивать работу чиновников и многое другое. К 2014 году количество проблемных тем, открытых на портале, превысило 150.

В ноябре заработало мобильное приложение портала. На главной странице предлагается написать сообщение, оценить работу проекта или просмотреть ранее отправленные сообщения в форме ленты, отметок на карте или ленты фотографий.

Ссылки по теме

Для передачи данных о проблемах города пользователю надо нажать на кнопку "Новое сообщение", выбрать подходящий тип проблемы, приложить картинку и написать короткий текст. В пункте меню "Новое сообщение" также можно увидеть популярные проблемные темы.

Вкладка меню "Мой профиль" - это аналог Личного кабинета на портале "Наш город": здесь можно увидеть свою статистику по отправленным сообщениям и достижениям, а также выбрать и установить аватарку для работы в приложении.

Также предусмотрена возможность быстрого перехода на официальные страницы портала "Наш город" в социальных сетях.

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