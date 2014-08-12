Про технологии: на "Стрелке" расскажут об "интернете вещей"

Фото: M24.ru
Во вторник, 12 августа, на "Стрелке" в столице пройдет лекция "От эволюции к революции в технологичесом дизайне". Онлайн-трансляцию занятия можно будет посмотреть на M24.ru.
Автор Дин Джонсон расскажет об использовании "интернета вещей" и объяснит, как носимые технологии предоставляют огромные возможности в равной мере для дизайнеров, брендов и потребителей, а также продемонстрирует, как техника может быть не просто функциональной, но и стильной.
- Когда: 12 августа в 20:00
- Кто: ведущий эксперт по внедрению научных достижений в повседневную жизнь Дин Джонсон
- О чем: об "интернете вещей" и новых технологиях
- Кому смотреть: всем желающим и любознательным
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Начало - в 20.00. Запись лекции будет выложена на сайте.
Дин Джонсон - писатель, телеведущий, технический гуру и вице-президент "Лаборатории Инноваций Брандуидс". В настоящее время он формирует образ будущего для таких клиентов, как Lexus, Disney, BBC, Warner Music, Apple и многих других.
Является участником "Сообщества Хартии дизайнеров" (CSD), занимал ведущие посты в агентствах Virgin Media, Fijit и собственном творческом агентстве.