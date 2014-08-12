Про технологии: на "Стрелке" расскажут об "интернете вещей"

Фото: M24.ru

Во вторник, 12 августа, на "Стрелке" в столице пройдет лекция "От эволюции к революции в технологичесом дизайне". Онлайн-трансляцию занятия можно будет посмотреть на M24.ru.

Автор Дин Джонсон расскажет об использовании "интернета вещей" и объяснит, как носимые технологии предоставляют огромные возможности в равной мере для дизайнеров, брендов и потребителей, а также продемонстрирует, как техника может быть не просто функциональной, но и стильной.

Когда : 12 августа в 20:00

: 12 августа в 20:00 Кто : ведущий эксперт по внедрению научных достижений в повседневную жизнь Дин Джонсон

: ведущий эксперт по внедрению научных достижений в повседневную жизнь Дин Джонсон О чем : об "интернете вещей" и новых технологиях

: об "интернете вещей" и новых технологиях Кому смотреть : всем желающим и любознательным



Начало - в 20.00. Запись лекции будет выложена на сайте.



Дин Джонсон - писатель, телеведущий, технический гуру и вице-президент "Лаборатории Инноваций Брандуидс". В настоящее время он формирует образ будущего для таких клиентов, как Lexus, Disney, BBC, Warner Music, Apple и многих других.

Является участником "Сообщества Хартии дизайнеров" (CSD), занимал ведущие посты в агентствах Virgin Media, Fijit и собственном творческом агентстве.