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Технологии

12 апреля 2016, 18:41

День космонавтики: как отметил интернет

интернет наука поисковики соцсети обо всем

Фото: ТАСС/Репродукция Фотохроники ТАСС

Сегодня во всем мире отмечается День авиации и космонавтики – 55 лет назад, Юрий Гагарин совершил первый виток вокруг Земли, ознаменовав начало новой космической эры.

Российские поисковики и соцсети по традиции, отметили этот знаменательный день праздничными логотипами.

Mail.ru

На интернет-портале Mail.ru вместо логотипа появилось изображение земного шара. Помимо этого, наверху главной страницы появились фотографии с различными видами с борта МКС.

Посетители страницы могут увидеть Камчатку, Ки-Уест, Кубу, Новороссийск, а также облака на рассвете.

Фото: скриншот главной страницы Mail.ru

"Яндекс"

Пожалуй, больше других отличился в этом году поисковик "Яндекс". В честь Дня космонавтики по ссылке на стартовой странице посетитель может увидеть реконструкцию первого космического полета Юрия Гагарина.

Чтобы увидеть реконструкцию, пользователю нужно нажать на изображение Гагарина рядом с поисковой строкой. В ускоренной реконструкции можно наблюдать высоту полета, удаление от точки старта, координаты, скорость космического корабля, последовательность событий полета и даже пульс космонавта.

Кроме того, можно послушать аудиозапись переговоров Юрия Гагарина с Сергеем Королевым, а также увидеть ее стенограмму.

Фото: скриншот главной страницы yandex.ru

"Рамблер"

Интернет-поисковик "Рамблер" разместил слева от поисковой строки изображение ракеты. Если перейти по ссылке с картинки, можно увидеть подборку новостей, статей, а также энциклопедических справок, посвященных Дню космонавтики.

Фото: скриншот главной страницы rambler.ru


"Одноклассники"

Социальная сеть "Одноклассники" в связи с праздником тоже поменяла внешний вид главной страницы. Посетитель сайта может увидеть красочное изображение ракеты и надпись "Звезды ближе чем кажутся".

Фото: скриншот главной страницы ok.ru

Страница администрации Щелковского района "ВКонтакте"

Очень необычно отметили дату на странице администрации Щелковского района в социальной сети "ВКонтакте". В паблике администрации Юрий Алексеевич Гагарин внезапно очутился во вселенной "Звёздных войн".

Фото: скриншот фотографии со страницы администрации Щелковского района "Вконтакте"

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