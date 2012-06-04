Обзор московской прессы: 4 июня

По запланированным затратам на строительство дорог, метро, жилья и детских садов Москва уже обогнала олимпийский Сочи – до 2020 г. На это будет выделено более 1,5 трлн руб. Большие деньги привлекли внимание крупных игроков – Геннадия Тимченко, Аркадия Ротенберга и Андрея Бокарева. «Ведомости»

Москва первой из регионов открыла свой бюджет. Теперь на специальном портале можно не только увидеть бюджетные показатели, утвержденные законом, но и проследить, как они меняются каждый день. «Ведомости»

В Москве, похоже, не будет дешевых немецких гостиниц. Компания Mawy, которой столичная мэрия предоставила участки под строительство отелей, перестала платить аренду за землю. А некоторые площадки вообще признаны непригодными для строительства. «Ведомости»

В столице обострилась ситуация с насилием в семьях. Как сообщили «Известиям» в департаменте семейной и молодежной политики, в 2011 году количество выявленных фактов жестокого обращения с детьми увеличилось на 57,5% по сравнению с 2010 годом. Московские власти намерены усилить меры борьбы с проявлениями насилия: сотни волонтеров будут опрашивать детей в школах на предмет семейной жестокости, а в дневниках учеников появятся номера «телефонов доверия». «Известия»

В 2012 году в Москве на базе префектур будут организованы окружные штабы по защите предпринимателей. Таким образом власти города намерены разрешать «мелкие» проблемы, с которыми сталкивается бизнес-сообщество. Об этом «Известиям» рассказал руководитель столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства (ДНПиП) Алексей Комиссаров. «Известия»

Жители Подмосковья обратились к столичному мэру Сергею Собянину с просьбой построить автовокзал на месте прибытия и отправления автобусов в города на юге области. Сейчас они приходят к обычной остановке на узкой Днепропетровской улице, рядом с метро «Южная», создают огромные пробки, а ждать их приходится на улице в любую погоду. Об этом «Известиям» рассказал один из авторов письма Михаил Кончиц. «Известия»

В ближайшие дни в столице объявят победителя международного конкурса на разработку лучшей концепции развития Мневниковской поймы. Однако реализация любого из проектов развития этой территории грозит выселением жителям Терехова – последней деревни, расположенной в пределах МКАД. Эксперты опасаются, что развитие этой особо охраняемой природной территории может обернуться вторым «Речником». В городском департаменте природопользования заверяют. Что никого из частных домов насильно не выселят. «Московские новости»

Варианты типовых детских садов, рекомендуемых к возведению в столице, департамент представил в пятницу, 1 июня. Наличие базы ускорит строительство объектов, полагают чиновники. Аналитики утверждают, что инвесторы смогут выиграть всего три-четыре месяца, воспользовавшись проектами столичного правительства. Эксперты от образования уверены, что очередей в городские дошкольные учреждения новая база не сократит. «Московские новости»