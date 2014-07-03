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Технологии

03 июля 2014, 17:48

В Госдуме не поддержали идею Мизулиной о премодерации интернета

интернет цензура

Фото: ИТАР-ТАСС

В комитете Госдумы по информполитике не поддержали введение в России премодерации интернета на уровне провайдера, предложенное депутатом Еленой Мизулиной, сообщает ИТАР-ТАСС.

Первый зампред комитета ГД по информационной политике Вадим Деньгин из ЛДПР предложил вместо введения фильтров развивать в России интернет-образование населения. "Им надо заняться в большей степени, чтобы люди были технически подкованы, а не жестко ограничивать интернет таким образом", - сказал он.

Ввести в России премодерацию фильтрацию интернета Елена Мизулина, возглавляющая думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей, предложила в интервью "Известиям". По ее мнению, операторы связи должны по умолчанию включать для всех клиентов фильтрацию интернета "для защиты детей", а те, кто захочет увидеть "полный интернет", должны написать заявление оператору, подтвердив свой возраст.

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В Минкомсвязи идею Мизулиной поддержали. Директор департамента госполитики в области СМИ Минкомсвязи Екатерина Ларина заявила, что фильтрация интернета по умолчанию позволит родителям, плохо разбирающимся в компьютерных технологиях, эффективнее защищать своих детей от опасной информации в сети.

Отметим, что в январе 2013 года Лига безопасного интернета (разработчик системы фильтрации сети) анонсировала подобную премодерацию и готовилась подписать соглашение с руководством ряда областей в частности - Костромской. Однако в итоге после протестов провайдеров соглашения так и не были подписаны, а премодерация осталась добровольной опцией.

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