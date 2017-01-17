Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 января 2017, 10:26

Экономика

Amazon отправил еврейке "привет от дяди Адольфа"

Сотрудника интернет-магазина Amazon уволили за антисемитскую записку, которую он вложил в посылку клиентке еврейского происхождения, передает телеканал "Москва 24".

Жительница Лондона, которая заказала на Amazon игрушки для своей племянницы, нашла в посылке записку с надписью "Привет от дяди Адольфа". Это сообщение настолько обеспокоило женщину, что она два дня не ходила на работу.

В компании провели внутренне расследование, установили виновника и уволили его.

Полиция забрала записку и упаковку для проведения экспертизы. Правоохранители рассматривают случившееся как преступление на почве ненависти.

интернет-магазины посылки записки жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика