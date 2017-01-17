Amazon отправил еврейке "привет от дяди Адольфа"

Сотрудника интернет-магазина Amazon уволили за антисемитскую записку, которую он вложил в посылку клиентке еврейского происхождения, передает телеканал "Москва 24".

Жительница Лондона, которая заказала на Amazon игрушки для своей племянницы, нашла в посылке записку с надписью "Привет от дяди Адольфа". Это сообщение настолько обеспокоило женщину, что она два дня не ходила на работу.

В компании провели внутренне расследование, установили виновника и уволили его.

Полиция забрала записку и упаковку для проведения экспертизы. Правоохранители рассматривают случившееся как преступление на почве ненависти.