Онлайн-школа Vector запустила новую образовательную программу

Фото предоставлено пресс-службой

Онлайн-школа Vector, созданная институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка", запустила новую образовательную программу "Как создать новый городской стартап", подготовленную шведским предпринимателем и сооснователем школы Hyper Island Дэвидом Эриксоном. Куратор курса вместе с приглашенными экспертами: создателем школы идеального тела #Sekta Ольгой Маркес, создателем проекта "Свободные пространства "Циферблат" Иваном Митиным и автором проекта "Картония" Викторией Корсаковой, – дает 10 практических уроков городского предпринимательства. В рамках этого курса студенты поэтапно разбирают все практические этапы построения бизнеса: от поиска уникальной потребности пользователя до построения рабочей бизнес-модели. В конце курса каждый студент создает собственный лонгрид – мультимедийную презентацию своего проекта, с которой можно идти к инвесторам или искать единомышленников.

Первый онлайн-курс школы Vector "Как исследовать город креативными способами" доступен с апреля 2015 года. За время работы курс прошли более 360 студентов из российских городов и стран ближнего зарубежья – Украины, Белоруссии и Казахстана. В каждом курсе преподаватели и эксперты предлагают студентам простые и наглядные инструменты и методы исследования городской среды и создания бизнес-стартапа.