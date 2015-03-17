Лошади "Яндекса", березы "Станиславского" и другие уроки адаптации фабрик

Все больше старых московских фабрик переделывают под офисы, жилье и арт-пространства. Но чтобы вдохнуть городскую жизнь в комплексы, создававшиеся как закрытые зоны не столько для людей, сколько для производства, приходится потрудиться. М24.ru решило провести разбор полетов фабрик, которые уже стали частью городской жизни: "Красного Октября", Artplay, "Даниловской мануфактуры" и других. В итоге мы узнали, в чем секрет успешной реновации, как живется в лофте, где в Москве самый уютный фабричный дворик и какие проблемы промзон так пока и не удалось решить.
Фото: M24.ru/Михаил Колобаев
Новый мир на старом месте
В прошлом веке эти фабрики производили ткани, машины, алкоголь, сегодня они ждут своей очереди на реновацию. "Полуостров ЗИЛ", "Серп и молот", "Город Кристалл" – названия самых известных проектов, всего же в Москве в ближайшем будущем планируют полностью реорганизовать четыре тысячи гектаров промзон и частично – еще шесть тысяч. На этих площадях появятся жилье, офисы, атр-кластеры и другие начинания.
Между тем, процесс перезагрузки фабрик идет уже около 10 лет, и многие из них стали новыми городскими пространствами. Бывший винный комбинат "Московская Бавария" стал центром современного искусства "Винзавод", завод "Манометр" – центром дизайна Artplay. Пустующие корпуса фабрики "Красный Октябрь" занял Центр фотографии имени братьев Люмьер, институт "Стрелка", Digital October, журнал "Сноб" и другие. На "Даниловской мануфактуре" нашли место "Афиша", Lenta.ru, Rambler&Co, на "Красной розе" заселился "Яндекс". Бывшая фабрика Станиславского стала бизнес-центром, бывшее производство стекла и хрусталя превратилось в дизайн-завод Flacon, Кадашевские палаты трансформировались в лофты.
Фото: M24.ru/Александр Авилов
Чаще всего арендаторы бывших фабрик – творческие и IT-компании, медиа, художественные галереи, шоу-румы. Но есть и те, кто обходит кирпичные дома с высокими потолками стороной. Представитель девелопера "Красного Октября" Guta Development поделился статистикой, что крайне редко лофт-пространствами интересуются банки и крупные юридические компании.
Директор архитектурной школы МАРШ Никита Токарев объясняет, что такой порядок вещей закономерен для фабричных комплексов не только в Москве, но и по всему миру.
"Первыми на пустующие фабричные территории приходят художники, осваивают их. А когда престиж и популярность места подрастают, растет и арендная плата. И художников сменяет более респектабельная публика. Так идет преображение фабричных пространств во всем мире, – объясняет Токарев. – В принципе, формат лофтов может подойти почти любой организации, лишь иногда можно говорить о технических и имиджевых несоответствиях. Банки не идут в лофты из-за того, что сложно выдержать технологии, связанные с хранением денег и безопасностью. Или, например, на Artplay вряд ли бы прижилась какая-нибудь служба судебных приставов с символикой и атмосферой – фабрика тут же утратила бы часть колорита и популярности. Но госструктуры вряд ли придут на фабрики, это не самые подходящие для них пространства".
Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий
Краснокирпичные крепости
Как и любое место, бывшие фабрики имеют преимущества и слабые места. По мнению Токарева, среди плюсов комплексов – большие пространства без внутренних стен, с высокими потолками и большим запасом прочности. Это позволяет их трансформировать, приспосабливать под разные задачи.
Среди минусов – изолированность территории, доставшаяся в наследство от фабричного прошлого. "Что такое завод в центре города – это закрытая территория, кусок города, полностью отделенный от жизни. Уже по своей архитектуре эти территории – крепости. И нужно открывать пространство, делать ясную навигацию, что не всегда легко. Может быть, при других условиях, в том же Artplay стоило бы снести один корпус и сделать широкий удобный проход. Однако ограничились дополнительными входами, что все-таки улучшил ситуацию. А в "Кристалле", например, территория обнесена забором. Может быть, там проще открыть ее, с забором сделать что-то проще, чем со стеной", – говорит Токарев.
Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий
В поисках зелени
Ее одна проблема фабричных территорий – создание уютных дворов и зеленых зон. Чаще всего они строились без оглядки на досуг и удобство рабочих. Интересным исключением можно считать Ногинск, где в начале XX века Морозовы построили фабричный корпус высотой всего один этаж и с большими световыми коробами на крыше. Тем самым обеспечили рабочим прекрасное освещение. А крышу корпуса засеяли газоном, создав зону для прогулок и отдыха.
Внутренний двор "Фабрики Станиславского". Фото: rfc-online.ru
К сожалению, Москва таким опытом похвастаться не может. Максимум, что предлагают девелоперы – зоны для курения со скамейками и парой клумб. Иногда внутренние дворы украшают арт-объектами (знаменитые лошади "Яндекса" и арт-объекты завода Flacon). Пожалуй, единственный яркий пример осмысленного подхода к общественным пространствам – двор бывшей фабрики Алексеевых, а сейчас бизнес-центр "Фабрика Станиславского". Здесь наравне с парковками для авто есть газоны, рядом с которыми стоят лавочки и беседки, выполненные в едином стиле. Некоторые деревья как будто вырастают из клумб под стиль беседок, что смотрится оригинально. Здесь действительно приятно погулять, и сделать это может любой прохожий, если, конечно, знает о существования этого дворика.
Двор "Фабрики Станиславского. Фото: moscow-walks.livejournal.com
Секреты успеха
Те организации, которые заселились в лофты, используют их преимущество каждый по-своему. И если компании-гиганты закрывают историческую кладку современными материалами и корпоративной символикой, то небольшие организации, наоборот, используют текстуру пространства как часть имиджа. Например, все хостелы "Фабрика", в каком бы городе они ни находились, располагаются в кирпичных зданиях. Даже если помещение не является лофтом – в нем стараются открыть кирпичную кладку.
Роман Сабиржанов Фото: Олег Яковлев
Начиналась история "Фабрики" в 2010 году, когда Роман Сабиржанов и его команда открывали свой первый лофт-хостел на "Красном Октябре". Здание было в ужасном состоянии, да и сам комплекс был далек от нынешнего облика. Но зато за счет того, что со зданием пришлось работать с нуля, была снижена аренда. Сейчас, по словам Сабиржанова, "Красный Октябрь" тоже выставляет приемлемые суммы, но уже по другой причине – "Фабрика" стала частью культурной инфраструктуры острова. Здесь проводятся выставки и другие культурные события, арт-хостел, таким образом, делает свой вклад в имидж места. Здесь даже действует акция: за хорошую картину собственного авторства можно жить в хостеле бесплатно. Конечно, не любые работы принимают – только те, которые оценили кураторы, среди которых есть известные медийные личности. Это, например, Алек Петук, у которого первая выставка прошла когда-то именно в стенах "Фабрики".
Хостел "Фабрика". Фото: fabrika-hostel.ru
Минусы расположения хостела на фабрике – отсутствие в корпусе "Красного Октября" лифта и то, что хостел трудно найти. Но последнее, по словам Сабиржанова, общая проблема хостелов в России – они часто располагаются на второй и третьей линии домов.
Плюсов, по словам Романа, гораздо больше. "Гости хостелов в пространствах бывших фабрик типа "Красного Октября", Artplay или Flacon сразу же попадают в инфраструктуру и атмосферу арт-кластера, которая заточена на событийность, прогулки, яркость. Чтобы разнообразить свой досуг, им не надо далеко идти", – объясняет Сабирджанов. – В случае с территориями вроде "Фабрики Станиславского" или "Даниловской мануфактуры", успешнее может оказаться не лофт-хостел, а мини-отель с традиционными номерами, так как там среда не событийная, а деловая. Впрочем, у хостелов идет тенденция к сокращению коек в комнате, и они приближаются к мини-отелям".
Мнение экспертаНа успех или неуспех реновации фабричного пространства влияют два фактора. Первый – местоположение. Лучше, чтобы это был центр города с хорошей транспортной доступностью. Второй – это подготовленная и выстроенная программа.
У фабрик вроде "Винзавода" или Artplay есть идеология, в отличие от других промзон, в которых просто конгломерат офисов. Во втором случае реновация промзоны не становится городским событием. Это лучше, чем производство, но ихменения качества городской жизни от этого не случается.
Кто сможет учиться в лофте?
В последнее время в лофтах с удовольствием селятся институты и другие образовательные учреждения. Один из интересных примеров – архитектурная школа МАРШ в Artplay. Они заезжали в абсолютно пустое пространство, и тем приятнее было с нуля спроектировать его под собственные нужды и идеологию. Она, например, продиктовала прозрачные стены в административной части – не хотелось создавать эффект закрытой двери с табличкой "Дирекция". В качестве напоминания о прошлом лофта использовали стеклопрофилит – полупрозрачный материал, раньше применявшийся на производстве.
Учебные аудитории МАРШ разделены плотной шторой. С помощью нее можно увеличивать или уменьшать пространства, единственный минус – бывает шумно. Однако ученики говорят, что им очень удобно здесь заниматься. Самой инфраструктурой они не особенно пользуются, так как большая часть их временипроходит в учебной аудитории. Они бы тут даже поселились, чтобы не отвлекаться от процесса, но в Artplay нет общежития или хостела.
Директор МАРШ говорит, что институты неплохо могут обживаться на фабриках, более того, специфика обособленности территории может продиктовать создание научных кластеров, технопарков и т.п.
Еще один известный институт на фабрике – это "Стрелка" на "Красном Октябре". Продюсер образовательной программы Мила Илюшина говорит, что здесь по два помещения для студентов и сотрудников и одно общее. "Высокие потолки, ощущение большого пространства – это плюсы. Техническая проблема – под полом пустое пространство, которое норовят освоить грызуны", – говорит Мила.
Студентка Варвара Назарова считает, что в фабричных помещениях смогут прижиться даже самые консервативные вузы, главное – правильно организовать свет, вентиляцию и звукоизоляцию, чтобы друг другу не мешать. Пространство "Стрелки" студентке нравится, хотя есть и неудобства: "Самый большой минус – между аудиториями приходится ходить через улицу и на входе нет теплых тамбуров: летом это не имеет значения, а вот зимой это постоянные простуды и продутые шеи. В остальном все именно так, как мне бы хотелось: много разных рабочих пространств на выбор, открытая библиотека, место для своих вещей и кухня-гостиная – удобно, что все есть и все рядом".
Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий
В планах реновации завода "Кристалл" есть даже такой пункт, как "школа, детский сад и лекторий". Эти пространства закладываются для того, чтобы будущие жители могли найти в "Кристалле" все, что им нужно, от ресторана и магазина до места, куда отвести ребенка учиться. Если эти планы сбудутся, то Москва, похоже, станет первопроходцем в приспособлении фабрик под детское образование. Редактор портала ilikeloft.ru Марина Юшкевич делится опытом: "Относительно случаев, когда из лофтов делается школа для детей – в России нет таких примеров, в мире, насколько я знаю, тоже. Дело в том, что лофт вообще не такое уж социальное семейное жилье. Дети в лофте не противопоказаны, но все-таки они редкость (семейные пары чаще ищут более практичное для детей жилье). Зато обратный процесс, когда пустые старые школы делают лофтами – это прям классика уже".
Кто в лофтике живет?
В бывших фабриках можно не только работать, но и жить. И хотя в Москве лофт-апартаменты не так распространены, как в Европе, у них есть свои ценители.
Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий
Оксана Щенова и ее муж пару лет назад купили лофт в "Даниловской мануфактуре", территорию которой поделили несколько офисных корпусов и один жилой. "Когда мы покупали квартиру, здесь на всем этаже не было ни одной стены, только пол расчерчен мелом, и нам говорили: тут можем прирезать и т.п., – вспоминает Оксана. – Мы пытались представить, как это будет, выбирали форму и размер. Когда согласовали проект и построили межквартирные стены, мы начали ремонт. Наняли дизайнера, который очень удачно придумал минималистичную планировку комнат, но предлагал заштукатурить все стены, утопить родные колонны, выровнять потолок, добавить гипсокартон и панели. Нам это не подходило, так как убивало саму идею лофта".
Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий
Часть мебели была куплена заранее, часть подбиралась в уже обживаемое помещение, но все равно получилось выдержать общее направление стиля. В целом же, по словам Оксаны, лофты оформляют очень по-разному. Так, владельцы мансард из-за скошенной крыши чаще делают два этажа. Оксана с мужем второй этаж сделали лишь в одной части дома и используют как гардероб и место для хранения вещей. По-разному офомлют камины, которые есть в каждой квартире "Даниловской". У Оксаны он маленький, а у кого-то во всю стену и выложен плиткой гжель, у некоторых в камине даже можно запечь барашка. "А часть жильцов вообще сближают лофт с обычной квартирой – штукатурят, прячут его детали, кирпичную кладку. Нас постоянно спрашивают – не давят ли на нас кирпичные стены. Нет, не давят, нам так нравится", – говорит Щенова.
"Мы стали ходить прямее"
То, что в лофтах сейчас нельзя прописаться, для семьи не было проблемой, а вот специфику жизни в помещении, официально не считающемся жилым, они ощутили: коммуналка здесь выше, чем в обычной квартире. Плюс дороже многие материалы и детали, которые используются в отделке лофтов. Часть из них было дешевле привезти из-за рубежа, чем покупать здесь.
Фото: M24.ru/Владимир Яроцкий
На "Даниловской", как и на многих фабриках, не хватает зеленых островков, но тем, кто предпочитает гулять в других местах или проводит большую часть жизни на работе, это не так важно. Это может быть минусом для семей с детьми, которые живут в Даниловском, хоть и не в очень большом количестве.
Среди плюсов жизни на закрытой территории – тишина. После шести вечера большинство офисов вымирает, остальные ведут себя тихо, и даже студия звукозаписи, которая располагается на одной площадке с квартирой Оксаны, ведет себя тихо. Поначалу даже засыпать было странно без привычных шумов за окном.
Фото предоставлено Оксаной Щеновой
"Считается, что в лофтах живет только креативный класс, но это не совсем так. Среди наших соседей есть и чиновники, и политологи, и бизнесмены... Доля креативности есть у всех, а еще многих объединяет любовь к мотоциклам. Мы даже шутим, что скоро создадим банду "Даниловские волки", распишем шлемы и будем вместе ездить по округе", – шутит Оксана.
Еще один плюс, который отмечает хозяйка лофта, – высокие потолки. "Здесь потолки пять метров – и такой простор от этого. Мы даже прямее стали ходить", – делится Оксана. Действительно, эту черту отмечают все, и у многих как-то особенно на этот простор горят глаза. Может быть, эти высокие потолки напоминают нам детство, когда деревья были большими и потолки высокими?
Светлана Кондратьева