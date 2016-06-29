Что москвичи шепчут в "Ухо" госуслуг: где его найти и как оно работает

Фото: md.mos.ru

Центры госуслуг "Мои документы" стараются услышать каждого жителя и усовершенствовать свою работу с учетом их пожеланий. Именно по этой причине еще одним каналом связи с горожанами стала необычная инсталляция "Ухо". Где можно шепнуть свою идею или поделиться проблемой при оформлении документов – читайте в нашем материале.

Где находится

До недавнего времени "Ухо" работало на ВДНХ, где появилось около года назад по случаю четырехлетия московских центров государственных услуг "Мои документы". 28 июня инсталляция переехала в центр госуслуг района Строгино и теперь находится по адресу: Строгинский бульвар, 28. В ближайшее время "Ухо" больше переезжать не планирует.

Свои идеи о том, как улучшить работу центров, или рассказать о проблемах, с которыми вы столкнулись при оформлении документов, можно шепнуть в любой день недели с 8:00 до 20:00.

Как работает

Внутри инсталляции находится специальное устройство, которое принимает информацию и передает звуковой файл на электронную почту специалисту по работе с обращениями граждан. "Ухо" стало дополнительным каналом связи, наряду с "горячей линией", социальными сетями и электронной приемной.

Для решения вашего вопроса необходимо обязательно оставить номер телефона или адрес электронной почты, чтобы сотрудники центров могли предоставить вам обратную связь. Большинство вопросов решается непосредственно в день обращения, хотя бывают и ситуации, требующие более детального рассмотрения.

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Что шепчут москвичи

За время работы "Уха" на ВДНХ москвичи обращались к инсталляции с множеством вопросов, просьб и предложений. В основном горожане задают такие вопросы: как правильно оформить документы, какие важные бумаги для получения той или иной услуги нужно собрать, сколько это займет времени, по какому графику работают "Мои документы" и так далее.

Чаще всего "Ухом" пользуются студенты, а вопросы задают такие: как получить социальную карту студента, кто имеет на нее право, что делать при утере карты и можно ли оформить ее в любом удобном центре, а не по месту жительства.

Встречались, правда, и необычные пожелания. Например, один молодой человек попросил "Ухо" передать признание в любви своей возлюбленной. Оказать услугу, к сожалению, не смогли – влюбленный не оставил никаких контактных данных.

Месторасположение инсталляции также отразилась на просьбах к "Уху". Многие москвичи задавали вопросы, связанные с работой аттракционов на ВДНХ или проводимыми там мероприятиями. Кроме того, горожане посчитали инсталляцию отличной идеей для фотографий.

Центры госуслуг

Недавно "Мои документы" анонсировали еще один необычный канал связи с жителями города. В десяти парках столицы появятся виртуальные кабины госуслуг, в которых можно получить информацию об административных нарушениях в сфере дорожного движения, исполнительных производствах по линии судебных приставов, а также узнать свой номер в очереди на получение жилья.

Одна из таких кабин уже работает в инфобоксе на входе в парк "Музеон" ежедневно без выходных с 10:00 до 20:00. Кабины приспособлены и для маломобильных граждан. Например, если за консультацией обратится слабослышащий человек, то на помощь к нему придет виртуальный сурдопереводчик.

Какие госуслуги можно получить только онлайн

В центрах "Мои документы" москвичи могут подать документы на оформление трудовой пенсии, пособия по беременности и родам, материнского капитала, также можно зарегистрировать недвижимое имущество, получить загранпаспорт и паспорт РФ, полис ОМС и другие услуги.

Недавно на московском портале госуслуг появился интерактивный навигатор по центрам "Мои документы". Сервис поможет сориентироваться в услугах, которые в них оказывают, посмотреть загруженность специалистов и забронировать время визита.