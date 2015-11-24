Топ-9: где выучить иностранный язык, не выходя из дома

Фото предоставлено Школой Star Talk

Скоро наступит зима, и настоящей пыткой для многих москвичей становится необходимость добираться по холодным улицам не только на работу, но и на всевозможные обучающие курсы. Партнеры m24.ru из Школы иностранных языков Star Talk узнали, какие сайты помогут в изучении иностранного языка дома.

Fluentu.com

Fluentu.com представляет собой большой архив видео и карточек для запоминания слов, разбитых на уровни. Из плюсов: несмотря на интерфейс на английском, сайтом могут пользоваться даже те, кто только начинает учить язык. Можно воспользоваться словарем и перевести основные кнопки (это пригодится вам и в использовании других сайтов). В видео также включены "умные" субтитры. Можно навести курсор на любое слово и увидеть карточку с объяснением. Из минусов: в бесплатную версию входит ограниченное количество функций.

Новостные сайты

Чтение газет значительно расширяет словарный запас. Необязательно иметь высокий уровень владения, чтобы начать читать статьи. Многие крупные медиа-порталы содержат раздел для изучающих язык.

Примеры из BBC и Voice of America.

Статьи можно "дублировать". Для этого нужно выбрать для себя новостной сайт на русском и читать освещение тех же событий, что и на английском языке. Это позволит также расширить доказательную базу по тому, как отличается угол обзора одних и тех же событий репортерами разных стран.

Кроме того, есть прекрасная подборка англоязычных новостных ресурсов на любой вкус и акцент.

И бонус для изучающих другие языки.

Сайты для изучающих немецкий: zeit.de, spiegel.de, ard.de.

Сайты для изучающих французский: 20minutes.fr, lemonde.fr/.

Сайты для изучающих итальянский: corriere.it, repubblica.it/.

Сайты для изучающих испанский: elpais.com, newsinslowspanish.com.

Ted.com

На сайте некоммерческой организации TED можно найти выступления интересных людей со всех частей света на огромное количество тем. Помимо общего расширения кругозора, мотивации и вдохновения, эти выступления предоставляют отличную возможность потренировать навыки восприятия английской устной речи. Советуют обратить внимание на Interactive Script (интерактивный текст) – своеобразные субтитры. Это не художественный фильм, поэтому не стоит брезговать субтитрами на некоторых этапах проработки видео. В качестве варианта дальнейшей работы с выступлениями рекомендуется создать английские дискуссионные группы с друзьями, чтобы обсуждать особенно впечатлившие моменты и полюбившихся спикеров.

Deepenglish.com

С точки зрения изучения языка, deepenglish.com немного похож на TED, но в отличие от последнего, он предлагает работать с аудио-, а не видео- историями. Здесь есть как платные, так и бесплатные материалы. В каждом уроке можно прослушать историю на одной из трех скоростей чтения. Аудио сопровождается транскрипцией, списком слов и коротким объяснением того, как работать с материалом. Все очень просто и понятно, и файлы можно скачать, что является главным контраргументом любимой отговорке огромного количества людей про "времени нет, могу только в машине/в метро послушать".

Memrise.com

Memrise.com в последние месяцы становится все более популярным. Эта страница или даже целое интернет-сообщество с лаконичным и интуитивно понятным интерфейсом дает возможность носителям огромного количества языков разнообразить самообразование. И хотя Memrise в первую очередь упоминается на просторах интернета как тренажер для заучивания иностранных слов, он содержит упражнения из абсолютно разных категорий знаний, например, география, биология, литература, ИТ.

Рекомендуется посвящать этому сайту пять утренних кофе-минут. Чувство достижения (feeling of accomplishment) задаст настроение всему рабочему дню и мотивирует на дальнейшие свершения. Ну, а для пущей убедительности, можно посчитать (как в лучших традициях книг о составлении семейного бюджета). Если в рабочий день учить по пять слов, к выходным накопится 25 слов для закрепления. В месяц – 100 слов.

Фото предоставлено Школой Star Talk

Internetpolyglot.com

Этот сайт ориентирован на запоминание слов в игровой и соревновательной форме. Из несомненных плюсов – огромный выбор языков и возможность их сочетания. Например, португалец может изучать иврит, а финн – арабский. Минус – оформление сайта. Интерфейс не радует глаз, и требуется 5-10 минут, чтобы разобраться. Но это вторичные моменты, которые не затмевают хорошее впечатление от ресурса.

Lyricstraining.com

Многие считают, что изучение иностранных языков с помощью песен – это то заветное сочетание приятное+полезное. К тому же, все необходимое можно найти на просторах сети. Существует огромное количество сайтов с текстами песен (как оригиналами, так и переводами), а YouTube полон музыкальных клипов. Но создатели lyricstraining.com пошли еще дальше и добавили элемент игры и соревнования. Здесь клипы сопровождаются субтитрами, в которых есть пробелы. Заполняя эти пробелы нужными словами, игрок набирает очки.

У этого сайта столько преимуществ, что все остальные источники просто меркнут на его фоне. Во-первых, с помощью видео на этой странице можно учить десять языков, включая португальский и голландский. Во-вторых, можно выбирать из огромного списка жанров. В-третьих, в подборке в основном представлены песни с осмысленными текстами. И еще один удобный момент – то, что для каждого видео есть четыре уровня (от Beginner до Expert), в зависимости от которых меняется количество пробелов в субтитрах.

Онлайн-библиотеки

На просторах интернета существует великое множество онлайн-библиотек, предлагающих скачивать электронные книги совершенно бесплатно. Конечно, в основном подборка состоит из классических произведений по причине отсутствия вопроса авторских прав, но и классика может быть современной: planetebook.com, manybooks.net, classicreader.com.

Engvid.com и YouTube.com каналы

Engvid представляет собой подборку обучающих видео, созданных носителями языка из разных англоговорящих стран. Темы роликов охватывают грамматику, лексику, произношение, правописание, различия между британским и американским английским и многое другое. Тут потребуется небольшое усилие, чтобы перебороть дискомфорт из-за полного отсутствия слов на русском языке. Но как только пользователь привыкнет к объяснениям всех моментов на изучаемом языке, он почувствуете гордость, что в свою очередь будет мотивировать на дальнейшие лингвистические свершения.

На Youtube можно посмотреть Learn English With Papa Teach Me (канал харизматичного британца) и Anglophenia (канал для людей с более продвинутым уровнем, хозяйка которого рассказывает про британскую культура, разницу между британским и американским вариантами английского языка и многом другом).