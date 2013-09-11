Законопроект о запрете езды без российских прав внесен в Мосгордуму

Фото: ИТАР-ТАСС

И.о. заммэра Москвы, и.о. главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов представил в Мосгордуме законопроект о запрете езды без российских прав для водителей-профессионалов.

Ликсутов отметил, что новые правила не коснутся водителей фур-транзитников, если у них будут в наличии специальные таможенные декларации, а также туристов.

И.о. руководителя департамента транспорта также подчеркнул, что этот механизм работы данного законопроекта необходимо проработать и с таможней, но в его нынешнем варианте эти детали пока не прописаны.

Максим Ликсутов отметил, что нужно адресно разбираться, какой гражданин нарушил ПДД. Сейчас формируются списки нарушителей по стране, а затем их передадут в МИД страны, в которой зарегистрирован автомобиль.

И.о. заммэра заверил, что нехватки кадров на маршрутах Москвы не будет. При необходимости Мосгортранс готов заместить маршруты, по которым перевозка людей не будет осуществляться. "В Мосгортранс придут люди, учитывая зарплаты", - сказал он.

Как сообщил Максим Ликсутов, иностранные граждане часто получают права не с первого раза, так как они не знают российские знаки и ПДД. Он отметил, что в прошлом году ГИБДД изъяли 15 тысяч иностранных прав за различные правонарушения.

Во время обсуждения законопроекта председатель комиссии по городскому хозяйству Мосгордумы Степан Орлов отметил, что зачастую иностранные граждане и люди без гражданства ведут себя на дороге неподобающе. "Это вызвало появление проекта постановления. Нам нужно ужесточить правила поведения иностранных граждан в ситуациях, которые повлекут риск для здоровья людей", - сказал он.

Ранее M24.ru сообщало, что московские власти подготовили пакет поправок в федеральное законодательство, ужесточающий ответственность автомобилистов – иностранцев.

В частности, столичное правительство предлагает ввести наказание за езду без российских прав для профессиональных водителей - мигрантов. Согласно законопроекту, шоферов-иностранцев будут лишать права управления машиной на два года, а предпринимателей, пустивших их к рулю, штрафовать. Для должностных лиц денежное наказание составит 50 тысяч рублей, для юридических – 100 тысяч рублей.