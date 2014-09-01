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Спорт

01 сентября 2014, 12:48

Россия будет проводить точечную натурализацию спортсменов - Мутко

иностранцы спортсмены Виталий Мутко

Фото: ИТАР-ТАСС

Практика натурализации иностранных спортсменов в России будет продолжена, заявил министр спорта РФ Виталий Мутко.

"Мы не будем закрывать свою страну, точечная натурализация будет, но именно точечная. Необходимо опираться на собственные кадры и ресурсы. Работаем мы в детском спорте пока неважно. Мы начнем материально-техническую базу детских школ приводить в порядок, начнем строить типовые школы для всех видов спорта.

Ясно, что сегодня нужно побеждать. И в тех видах, в которых мы не имеем пока традиций, можно привлекать иностранных тренеров и спортсменов", - приводит слова министра Р-Спорт.

Стоит отметить, что на Олимпиаде в Сочи натурализованные иностранцы принесли России шесть медалей, пять из которых - золотые. Шорт-трекист корейского происхождения Виктор Ан завоевал три золотые и одну бронзовые награды, а американский сноубордист Вик Уайлд - два золота.

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Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который упростит выдающимся иностранным спортсменам получение российского гражданства. Воспользоваться упрощенным порядком получения гражданства смогут иностранцы, завоевавшие звания чемпионов и призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпионов мира и Европы.

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