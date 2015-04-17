Форма поиска по сайту

17 апреля 2015, 12:35

Город

Город онлайн: Владимир Жидкин об инфраструктуре Новой Москвы

Фото: icmos.ru

20 апреля в пресс-центре правительства Москвы состоится пресс-конференция руководителя департамента развития новых территорий Владимира Жидкина. Тема встречи – "Социальный и инфраструктурный аспекты развития новых территорий".

На мероприятии речь пойдет о строительстве дорог, жилых домов и зданий социального значения в районах Новой Москвы.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 14.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

  • Когда смотреть: 20 апреля в 14.00
  • Что: обсуждение развития территорий столицы
  • Кто: Владимир Жидкин
  • Кому смотреть: Тем, кто живет в новых районах Москвы

Сюжет: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро
инфраструктура Новая Москва развитие города прямые трансляции

