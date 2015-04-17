Город онлайн: Владимир Жидкин об инфраструктуре Новой Москвы

Фото: icmos.ru

20 апреля в пресс-центре правительства Москвы состоится пресс-конференция руководителя департамента развития новых территорий Владимира Жидкина. Тема встречи – "Социальный и инфраструктурный аспекты развития новых территорий".

На мероприятии речь пойдет о строительстве дорог, жилых домов и зданий социального значения в районах Новой Москвы.

Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 14.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.