Город онлайн: Владимир Жидкин об инфраструктуре Новой Москвы

20 апреля в пресс-центре правительства Москвы состоится пресс-конференция руководителя департамента развития новых территорий Владимира Жидкина. Тема встречи – "Социальный и инфраструктурный аспекты развития новых территорий".
На мероприятии речь пойдет о строительстве дорог, жилых домов и зданий социального значения в районах Новой Москвы.
Смотрите прямую трансляцию на этой странице в 14.00. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
- Когда смотреть: 20 апреля в 14.00
- Что: обсуждение развития территорий столицы
- Кто: Владимир Жидкин
- Кому смотреть: Тем, кто живет в новых районах Москвы