Москвичи проголосовали за озеленение территории возле МКЖД

Москвичи проголосовали за озеленение территории Московской кольцевой железной дороги (МКЖД) и установку лавочек на станциях. Такие итоги опроса, посвященного инфраструктуре Малого кольца, приводит пресс-служба проекта "Активный гражданин".

Также горожане попросили установить на станциях МКЖД устройства для зарядки мобильных телефонов и планшетов.

Почти 12 процентов участников проекта откликнулись на предложение поставить торговые автоматы с горячими и холодными напитками. За легкие закуски – шоколад, печенье, сэндвичи – проголосовали чуть меньше участников проекта.

9,6 процента посчитали, что рядом со станциями МКЖД необходимо установить станции велопроката. Этот вариант ответа был популярен в основном у мужчин в возрасте от 25 до 34 лет.

"Также большинство активных граждан поддержали предложение размещать в вагонах поездов интересные факты из истории Московской кольцевой железной дороги. За это проголосовало 80,77 процента пользователей", – отметили в пресс-службе проекта.

Кроме того, активным гражданам предлагали установить на станциях МКЖД газетные киоски, туалеты, банкоматы, аптеки и стенды с картами и схемами.

В опросе, посвященном инфраструктуре МКЖД, приняли участие более 219 тысяч москвичей.

Как ранее сообщало m24.ru, на станциях МКЖД установят 37 навигационных панелей и 5 справочных "Живое общение". Они помогут пассажирам легче ориентироваться. Также на станциях установят кассы, напольные урны, зеркала и ящики обратной связи.

Сейчас завершаются работы по строительству инфраструктуры МКЖД, мостов и путепроводов. Тестовый запуск поездов на втором кольце запланирован на середину июля, а для пассажиров железная дорога откроется в сентябре.

Протяженность Малого кольца составит 54 километра. По ней будут курсировать 130 пар поездов с интервалом 5–6 минут в часы пик. Весь подвижной состав планируется оснастить энергосберегающим электрооборудованием.

На кольце будет расположена 31 станция с транспортно-пересадочными узлами (ТПУ). Предусмотрено 17 пересадок на 11 линий метрополитена и 9 пересадок на радиальные направления железной дороги.

Для оплаты проезда будут действительны все городские билеты и льготы, а пересадки между метро и МКЖД будут бесплатными для пассажиров.