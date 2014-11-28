Форма поиска по сайту

28 ноября 2014, 16:44

Общество

Прямая трансляция курса по развитию памяти "Секреты мнемоники" в Capable People

Фото: m24.ru

Образовательный проект Capable people проводит много интересных и полезных курсов и лекций по саморазвитию, один из которых мы предлагаем вам посмотреть в прямой трансляции. Мы покажем первый час 6-часового курса "Секреты мнемоники", где участники вместе с преподавателем будут отрабатывать мнемоническую технику "Рассказывание историй".

Курс ведет Никита Петров, кандидат филологических наук, автор методик ускоренного развития и преподаватель курсов по мнемонике и аналитическому чтению книг.

Развивать память можно в любом возрасте. Это не только полезно, но и очень увлекательно!

Прямую трансляцию смотрите на online.m24.ru, начало в 12.15.

  • Когда: 30 ноября
  • Кто: Никита Петров, кандидат филологических наук
  • Что: курс по развитию памяти "Секреты мнемоники" в Capable People
  • Кому смотреть: всем, кто интересуется методиками развития памяти и внимания

