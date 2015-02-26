В январе цены на продукты в столице выросли на 6,3 процента

Фото: M24.ru

Продукты питания в столице в январе подорожали на 6,3 процента по сравнению декабрем 2014 года, непродовольственные товары – на 2,9 процента, говорится в сообщении на сайте Мосгорстата.

Услуги в Москве, по данным ведомства, подорожали в меньшей степени – на 2,1 процента. Инфляция в январе составила 3,7 процента.

Отметим, что в январе прошлого года года цены на продовольственные товары в Москве выросли на 0,8 процента.

Ранее в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сообщили, что ФАС утвердила соглашение между сетевыми магазинами о заморозке цен на социально значимые товары на два месяца.

Компании договорились заморозить цены на корзину не менее чем из 20 социально значимых товаров первой необходимости. Инициативу поддержали торговые сети "Магнит", "Х5 ритейл групп" ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"), "Ашан", "Дикси", "Метро кэш энд керри", "Лента", "О’кей", "Глобус", "Билла", "Зельгрос", "Вестер", "Утконос". Каждая торговая сеть самостоятельно определила состав корзины "замороженных" цен, приняв за основу утвержденный правительством перечень социально значимых продовольственных товаров.

Напомним, что сеть магазинов Metro Cash&Carry уже заморозила до 13 апреля 2015 года цены на основные социальные товары, включая молоко, хлеб, крупы и макароны. Другой крупный ритейлер "О'Кей" зафиксировал цены на некоторые социально значимые товары в ряде своих гипермаркетов на полгода еще в конце ноября прошлого года.

В январе Генпрокуратура РФ начала массовые проверки ритейлеров по всей стране в связи с резким удорожанием продуктов в рознице в условиях продуктового эмбарго и падения курса рубля. Сотрудники ведомства должны определить, является ли повышение цен справедливым. Кроме того, мониторинг цен на основные продукты ведет Федеральная антимонопольная служба РФ. По данным Генпрокуратуры, рост цен на некоторые виды продуктов питания составил от 10 до 150 процентов.

Руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявлял, что власти Москвы не будут устанавливать предельные цены на продукты, потому что регулирование торговой наценки или ограничение цены может привести к дефициту.