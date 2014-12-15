Инфляция по итогам 2015 года составит 8% - Центробанк

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Инфляция достигнет максимума в первом квартале 2015 года, но затем она начнет снижаться и по итогам следующего года составит 8%. Об этом говорится опубликованном ЦБ докладе о денежно-кредитной политике.

"Снижению инфляции будут способствовать постепенное исчерпание влияния на цены ослабления рубля, низкий агрегированный спрос, снижение инфляционных ожиданий, а также принятые Банком России в 2014 году меры", - указывается в докладе. При этом, по прогнозам, в 2017 года рост потребительских цен замедлится до уровня, близкого к целевому.

Кроме того, первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева сообщила, что целевой показатель по инфляции 4% к концу 2017 года достижим "даже при сохранении действия неблагоприятных внешних факторов, в том числе, невысоких цен на нефть. Однако это потребует сохранения жесткой денежно-кредитной политики в 2015 году, считает она.

Отметим, что Банк России в текущем году повысил ключевую ставку на пять процентных пунктов до 10,5% годовых. Решение о последнем повышении ставки на процентный пункт было принято принял на заседании 11 декабря.

Отметим, что ЦБ ожидает падения ВВП страны при стрессовом сценарии в 2015 году до 4,8%. Однако уже в 2017 года вероятен рост на 5,5-5,8%. Стрессовый сценарий Центробанка предполагает снижение цены на нефть в 2015-2017 годах до 60 долларов за баррель.

"Сохранение цен на нефть на низком уровне приведет к снижению потенциальных темпов роста в 2015 году, однако в дальнейшем ожидается ускоренное восстановление этих темпов. Это будет обусловлено более низкой базой 2015 года и более активной структурной перестройкой экономики в стрессовых условиях", - подчеркивается в докладе регулятора.

В дальнейшем экономика приспособится к изменившимся внешнеэкономическим условиям, и ожидается повышение темпов экономического роста. Этому также будут способствовать процессы импортозамещения и повышения конкурентоспособности российского экспорта.

Напомним, 11 ноября Банк России отменил валютный коридор - интервал допустимых значений стоимости бивалютной корзины. На такой шаг банкиры пошли для того, чтобы не тратить золотовалютные резервы на удержание курса рубля. Для ограничения темпов падения рубля ЦБ с начала декабря провел интервенции на сумму 4,526 миллиарда долларов США. Несмотря на отмену валютного коридора, Банк России оставил за собой право выходить на рынок с валютными интервенциями, если курс рубля резко падает.