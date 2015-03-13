Центробанк ожидает инфляцию на уровне 12–14 процентов по итогам года

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Банк России ожидает по итогам 2015 года инфляцию на уровне 12–14 процентов или ниже, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"По итогам этого года мы прогнозируем инфляцию где-то между 12% и 14%, может быть, даже ниже 12%", – передает слова Набиуллиной "Интерфакс". При этом она отметила, что считает снижение инфляции любой ценой недальновидной стратегией.

"Скорость снижения инфляции будет зависеть от того, по какому сценарию будет развиваться события, как будет изменяться ситуация в экономике. Очевидно, что попытка снизить инфляцию любой ценой была бы недальновидной стратегией", – сказала глава ЦБ.

Набиуллина подчеркнула, что при принятии сегодня решения о снижении ключевой ставки до 14 процентов Банк России руководствовался целью снижения инфляции до 4 процентов в 2017 году и поддержания ее вблизи этого уровня в дальнейшем.

Кроме того, Банк России ожидает, что среднегодовая цена на нефть марки Urals (основной товар российского экспорта) в 2015 году составит порядка 50-55 долларов за баррель, а к 2017 году вырастет до 70-75 долларов.

Напомним, в пятницу, 13 марта, Центробанк снизил ключевую ставку на один процентный пункт. С 16 марта она составит 14 процентов годовых. Ключевая ставка – это процент, под который ЦБ выдает кредиты банкам. Чем он выше, тем дороже будут стоить займы в самих кредитных учреждениях, но при этом вырастет процент по вкладам.