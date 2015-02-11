Инфляция за год в Москве не превысила 8 процентов

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Инфляция за год в столице составила 7,6 процента. При этом в декабре она возросла до 11 процентов, свидетельствуют данные Госкомстата.

Денежные доходы населения в прошлом году по сравнению с 2013 годом возросли на 0,3 процента и составили 55 тысяч рублей, однако реальные располагаемые доходы на душу населения (рассчитанные с учетом роста потребительских цен) снизились на 6,6 процента.

Стоимость потребительской корзины (продукты питания, которые чаще всего употребляют в Москве) составила 3918 рублей 1 копейку в месяц. Таким образом, она возросла на 15 процентов по сравнению с декабрем 2013 года.

Продукты питания за год подорожали в среднем на 14,6 процента. Особенно сильно выросли цены на капусту, морковь, томаты, картофель, бананы, груши, орехи и сухофрукты.

По состоянию на декабрь прошлого года средняя цена за килограмм говядины составляла 316 рублей 91 копеек, сливочного масла - 508 рублей 34 копейки, сыра - 474 рубля 57 копеек, сметаны - 199 рублей 63 копейки, сахара - 43 рубля 40 копеек, риса - 64 рубля 86 копеек, картофеля - 31 рубль 35 копеек и белого хлеба высшего сорта - 60 рублей 34 копейки.

Выросли и цены на непродовольственные товары - в среднем на 8,7 процента.

Напомним, ранее глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев заявил, что пик инфляции в России будет в марте-апреле в интервале 15-17 процентов. Он подтвердил сделанный ранее годовой прогноз инфляции в 12,2%. Пересматривать ее оснований пока нет, отметил чиновник.

Отвечая на вопрос, не повлияет ли антикризисный план правительства на ускорение инфляции, министр заявил, что этот план не предусматривает больших вливаний в экономику.

Инфляция в Москве в январе выросла с 2,8 до 3,7 процента. Кроме того, индекс потребительских цен за месяц составил 103,7 процента.