Средняя цена самых дорогих квартир в Москве возросла

Средневзвешенная стоимость квадратного метра в 100 самых дорогих квартирах Москвы, находящихся в продаже, повысилась к началу июля до $43,4 тыс. за кв. метр, что на 10% превышает показатель на конец декабря 2011 года и на 2% - показатель на конец первого квартала 2012 года. Как уточняет РИА Новости, об этом сообщается в отчете компании IntermarkSavills.

В отчете поясняется, что максимальная цена квадратного метра в самых дорогих квартирах Москвы достигла порядка $65,5 тыс., а минимальная - $33,9 тыс.

Кроме того, в Москве значительно увеличилось число дорогих квартир (с ценой более $50 тыс. за кв. метр). Сейчас таких предложений 22, что почти в 4 раза больше по сравнению с прошлым годом. Средний бюджет покупки квартиры, вошедшей в топ-100 - $11,6 млн., а стоимость самого дорогостоящего предложения на московском рынке элитного жилья (без учета особняков) - $30 млн.

Из первой сотни самых дорогих квартир порядка 80 предлагается на вторичном рынке, остальные - на первичном рынке. В исследовании отмечается, что диапазон площадей первой сотни самых дорогих квартир Москвы варьируется от 81 до 826 кв. м, а средняя площадь составляет 266 кв. м.