Инди-рокеры OK Go выпустили четвертый по счету альбом "Hungry Ghosts"

Обложка альбома Hungry Ghosts

Инди-рокеры OK Go выпустили четвертый по счету студийный альбом Hungry Ghosts ("Голодные призраки"). В альбом вошли 12 песен. Новые песни стали более электронные, а на некоторые музыканты наложили глитчевые эффекты (как и на обложку).

Известные своим нестандартным подходом к видеоклипам (A Million Ways, Here It Goes Again,This Too Shall Pass, White Knuckles, End Love и Needing/Getting), OK Go не останавливаются на достигнутом. Их последнее творение – видео с альбома на песню "The Writing's On the Wall". Как всегда, сняли они это за один дубль. Сейчас его посмотрели более 11 миллионов человек. Однако это не рекорд - самое просматриваемое их видео - "Needing/Getting" (более 29 миллионов просмотров). На наш скромный взгляд, это эталон инди-клипа.

Кстати, группа уже пожаловалась на заимствование идеи клипа "The Writing's On the Wall" в рекламном ролике Apple "Perspective". В апреле коллектив провел встречу с Apple, на которой предлагал тот самый визуальный эффект при съемках совместного видео. Однако Apple отклонила предложение, и OK Go сами сняли клип.

Альбом можно приобрести в трех форматах: электронном, на CD и виниле. Он доступен на iTunes и Amazon.

OK Go была основана в 1998. Больше всего на участников коллектива повлияли Pixies, The Cars, Cheap Trick, T.Rex, Queen, Prince, The Zombies и панк-рок-группы из Вашингтона (Fugazi и Shudder To Think). В 2002 году OK Go выпустили одноименный дебютный альбом. В британском чарте песня Get Over It получила 21-е место. В ту же неделю клип на эту песню был назван клипом недели по мнению журнала Q magazine. Сингл был использован в играх EA Sports "Triple Play 2003" и "Madden NFL 2003". Песня "Do What You Want" была использована в играх "NHL 06", "Guitar Hero On Tour" и "Burnout Revenge", а "Here It Goes Again" - в игре "Rock Band".



