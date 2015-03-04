Американские инди-рокеры Of Montreal выпустили 13-й студийный альбом

Of Montreal. Фото: facebook.com/ofmontreal

Американские инди-рокеры Of Montreal выпустили новый (13-й по счету) альбом Aureate Gloom. Пластинка вышла на лейбле Polyvinyl Records и, помимо цифровой версии, доступна на виниле, CD и кассете.

Талантливый и эксцентричный лидер коллектива Кевин Барнс вновь доказал, что может удивлять. Если предыдущий альбом Lousy with Sylvianbriar 2013 года склонялся ближе к кантри-року, то здесь явно прослушиваются панк-роковые мотивы.

Всего в альбом вошли 10 песен. Выбрать удобную для прослушивания платформу или купить альбом можно здесь.

[html] <a href="http://ofmontreal.bandcamp.com/album/aureate-gloom">Aureate Gloom by of Montreal</a> [/html]

