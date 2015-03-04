Американские инди-рокеры Of Montreal выпустили 13-й студийный альбом

Of Montreal. Фото: facebook.com/ofmontreal
Американские инди-рокеры Of Montreal выпустили новый (13-й по счету) альбом Aureate Gloom. Пластинка вышла на лейбле Polyvinyl Records и, помимо цифровой версии, доступна на виниле, CD и кассете.
Талантливый и эксцентричный лидер коллектива Кевин Барнс вновь доказал, что может удивлять. Если предыдущий альбом Lousy with Sylvianbriar 2013 года склонялся ближе к кантри-року, то здесь явно прослушиваются панк-роковые мотивы.
Всего в альбом вошли 10 песен. Выбрать удобную для прослушивания платформу или купить альбом можно здесь.
В один момент Кевин придумал себе альтер-эго по имени Джорджи Фрут, как в свое время это делал "Зигги Стардаст", сценический образ Дэвида Боуи. Джорджи также носит яркие костюмы и вызывающий макияж, отличается резким поведением и в придуманной биографии он неоднократно менял свой внешний вид, род занятий, расу и даже пол.