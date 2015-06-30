На юго-востоке Москвы во время строительных работ повредили газопровод

На юго-востоке Москвы строители повредили газопровод. Авария произошла на улице Пруд Ключики около железнодорожной платформы Новая во время проведения работ, сообщает телеканал "Москва 24".

В результате инцидента несколько домов и расположенные по соседству предприятия были отключены от газа. На место прибыли аварийные бригады. Восстановительные работы уже завершены. Жилые дома постепенно подключают к газоснабжению.

Напомним, 29 марта в столице был сильный ветер, поваливший около 30 деревьев; коммунальщики их распилили и вывезли. Кроме того, были повреждены несколько машин – на них упали деревья и незакрепленные конструкции.

На юго-западе города упавшее дерево повредило газопровод низкого давления.

"Мосгаз" оперативно отключил жилой дом от газоснабжения. По завершению необходимых мероприятий оно было восстановлено по штатной схеме.