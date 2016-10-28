Форма поиска по сайту

28 октября 2016, 00:46

Происшествия

Мужчина выпал из окна дома на юго-востоке Москвы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Мужчина выпал из окна многоэтажного дома на юго-востоке столицы и погиб, сообщает Агентство "Москва".

Тело мужчины было обнаружено около дома №18 по Братиславской улице. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

инциденты погибшие чп

