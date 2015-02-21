Дерево упало на припаркованный автомобиль на севере столицы

На севере Москвы на автомобиль упало дерево

Дерево упало на автомобиль рядом с железнодорожной станцией "Бескудниково". Машина получила серьезные механические повреждения, сообщает телеканал "Москва 24".

Инцидент произошел ночью в Керамическом проезде. Opel стоял на газоне, когда на крышу машины рухнуло дерево. Водителя в момент происшествия рядом не было.

Напомним, 7 ноября прошлого года девушка, катавшаяся на лошади в парке "Сокольники", погибла из-за упавшего на нее дерева.

По данным правоохранителей, двое рабочих во время валки деревьев не огородили место проведения работ, и одно из них упало на всадницу.

А в конце сентября прошлого года упавшее дерево на юге Москвы на некоторое время перегородило движение и повредило несколько машин. Это произошло в районе проектируемого проезда № 4062. Тополь переломился и упал на припаркованную Mazda с высоты двух метров.