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Москва 24

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ЧП

21 февраля, 14:59

Дерево упало на припаркованный автомобиль на севере столицы

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На севере Москвы на автомобиль упало дерево

Дерево упало на автомобиль рядом с железнодорожной станцией "Бескудниково". Машина получила серьезные механические повреждения, сообщает телеканал "Москва 24".

Инцидент произошел ночью в Керамическом проезде. Opel стоял на газоне, когда на крышу машины рухнуло дерево. Водителя в момент происшествия рядом не было.

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Напомним, 7 ноября прошлого года девушка, катавшаяся на лошади в парке "Сокольники", погибла из-за упавшего на нее дерева.

По данным правоохранителей, двое рабочих во время валки деревьев не огородили место проведения работ, и одно из них упало на всадницу.

А в конце сентября прошлого года упавшее дерево на юге Москвы на некоторое время перегородило движение и повредило несколько машин. Это произошло в районе проектируемого проезда № 4062. Тополь переломился и упал на припаркованную Mazda с высоты двух метров.

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