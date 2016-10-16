Форма поиска по сайту

16 октября 2016, 21:39

Происшествия

Старейшую в мире панду усыпили в Гонконге

Фото: ТАСС/Виталий Белоусов

Старейшую из панд, живущих в неволе, усыпили в Гонконге в возрасте 38 лет, сообщает РИА Новости.

По словам представителя парка, в котором содержалась панда по кличке Цзя Цзя, ее состояние в последние две недели резко ухудшилось – она стала меньше есть и терять в весе. В последние дни панда практически не пила воду и не ела, а утром 16 октября не смогла ходить.

Решение усыпить животное приняли по этическим соображениям. По человеческим меркам Цзя Цзя было уже 114 лет.

Панду передали правительству Гонконга в 1999 году. До этого она жила в дикой природе.

