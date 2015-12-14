Лифт с рабочими упал в шахту в Подмосковье

В жилом доме в Раменском районе упал лифт с рабочими

В Раменском районе Подмосковья в ходе ремонтных работ упал в шахту лифт с рабочими. Один человек получил травмы и был госпитализирован, сообщает телеканал "Москва 24".

Во время инцидента в кабине лифта находились два человека. Инцидент произошел в поселке Удельное, в одном из жилых домов. На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства случившегося.

Напомним, летом прошлого года в подмосковном Краснознаменске во время монтажа лифта в жилом доме погиб рабочий. Кабина лифта сорвалась между вторым и третьим этажом, а затем упала в шахту.

Один рабочий скончался на месте, не приходя в сознание. Его коллега получил серьезные травмы – перелом обеих ног и сотрясение головного мозга.