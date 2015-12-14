Пожарные спасли девять человек из горящего дома на северо-востоке Москвы

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Пожарные спасли девять человек из горящего дома на северо-востоке столицы. В результате возгорания никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.

Информация о пожаре по адресу: улица Менжинского, дом 19, корпус 2, поступила в дежурную часть МЧС в 11:10. Прибывшие на место происшествия огнеборцы выяснили, что в одной из квартир загорелись личные вещи.

Площадь пожара составила 25 квадратных метров. В 11:33 возгорание был локализовано, а спустя десять минут потушено.

Напомним, минувшей ночью из пожара в квартире на востоке столицы спасли одного человека, еще двое пострадали.

Пламя вспыхнуло в доме 23 по Челябинской улице. Как оказалось, на 12-м этаже 14-этажного дома возник пожар площадью около 40 квадратных метров.