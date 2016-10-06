Беременная женщина получила удар турникетом по животу в московском метро

Фото: m24.ru/Юлия Иванко

Беременная уроженка Китая Гэ Джоуцинь получила удар створками турникета по животу в столичном метро. Пострадавшая находится на девятом месяце беременности, сообщает телеканал "Москва 24".

Инцидент произошел на станции "Лубянка" Сокольнической линии. Из-за сильного удара девушку пришлось экстренно госпитализировать с предварительным диагнозом "угроза прерывания беременности".

Пострадавшей оказали всю необходимую помощь. В настоящее время девушка находится под наблюдением врачей.